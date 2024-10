Bilanz der HSV-Abgänge: Ein Profi begeistert in Italien – ein anderer stürzt total ab

Sie zogen weiter, um woanders ihr Glück zu finden. Zehn Profis verließen den HSV im Sommer – aber hat sich der Trikotwechsel für sie auch ausgezahlt? Die MOPO zieht nach den ersten Saisonmonaten Bilanz. Und manche Geschichten könnten unterschiedlicher nicht sein: Während ein Ex-Hamburger zuletzt sogar einen Weltstar das Fürchten lehrte, stürzte ein anderer komplett ab.

Liebend gern hätten sie Ignace Van der Brempt im Volkspark gehalten. Allein: Es gab keine Chance. RB Salzburg war nicht dazu bereit, den belgischen Rechtsverteidiger ein weiteres Jahr in die Zweite Liga zu verleihen. Stattdessen half der 22-Jährige zunächst mit, RB in die Champions League zu hieven und wechselte anschließend auf Leihbasis zum italienischen Erstliga-Aufsteiger Como Calcio.

Ex-HSV-Profi Van der Brempt spielt jetzt in der Serie A

Dort offenbart Van der Brempt, warum ihn auch der HSV gern weiter in seinen Reihen gesehen hätte. Auf Anhieb wurde er Stammspieler, lieferte sich zuletzt beim 1:3 in Neapel zahlreiche rassige Duelle mit Superstar Khvicha Kvaratskhelia – und hielt den Georgier recht gut in Schach.

Für Van der Brempt läuft es richtig rund. Auch drei weitere Ex-Hamburger sind nach ihren Wechseln zufrieden. Stephan Ambrosius (25) ging ablösefrei zum FC St. Gallen und sorgte mächtig für Aufsehen, als er im Elfmeterschießen gegen den türkischen Erstligisten Trabzonspor entscheidend traf und die Espen in die Conference League schoss. Insgesamt bestritt Ambrosius zwölf von schon 18 Pflichtspielen dieser Saison, ist überwiegend Stammspieler.

Krahn und Sanne sammeln viele Erfahrungen in der dritten Liga

Auch für Elijah Krahn hat sich der Wechsel ausgezahlt, wenn auch auf etwas niedrigerem Niveau. Den 21-Jährigen ließ der HSV ablösefrei zum 1. FC Saarbrücken ziehen. In Liga drei kam der Mittelfeldmann in sechs von neun Spielen zum Einsatz.

Tom Sanne jubelt im Trikot von Hannover 96. IMAGO / Noah Wedel Tom Sanne jubelt im Trikot von Hannover 96.

Eine noch bessere Bilanz weist Tom Sanne (20) in derselben Spielklasse auf. Der Angreifer bestritt für die „Zwote“ von Hannover 96 alle neun Partien, erzielte dabei zwei Tore. Offen, wie es ab der kommenden Saison mit dem bislang verliehenen Talent weitergeht: 96 besitzt eine Kaufoption in Höhe von 250.000 Euro, der HSV aber könnte Sanne für den doppelten Preis postwendend zurückholen.

Und noch zwei weitere HSV-Profis wurden bis zum Saisonende verliehen. András Németh (21) schlug bei Preußen Münster zwar ordentlich ein, kam zu bislang sechs Zweitligaeinsätzen und zwei Vorlagen. Sein großes Trauma aber hat der Ungar noch immer nicht überwunden: Seit nunmehr 46 Pflichtspielen ist der Stürmer torlos, letztmals traf er Ende Februar 2023 in Heidenheim, damals noch im HSV-Dress.

Ramos wurde vom HSV in seine Heimat Portugal verliehen

Noch nicht ausgezahlt hat sich die Leihe von Gui Ramos (27) zum portugiesischen Erstligisten CD Santa Clara. Der Abwehrspieler stand zwar jedes Mal im Kader, wartet aber noch auf seinen ersten Einsatz.

Union-Profi László Bénes IMAGO / Kessler-Sportfotografie Union-Profi László Bénes

Wechselhaft verliefen die ersten Saisonwochen für László Bénes (27). Der Slowake, den es in die Bundesliga zu Union Berlin zog, legte einen Traumstart hin und erzielte direkt am ersten Spieltag (1:1 in Mainz) sein erstes Tor. Zuletzt aber kam der Mittelfeldmann nicht mehr wie gewünscht zum Zug, beim 2:1 gegen Dortmund saß er erstmals komplett draußen.

Das Pech bleibt Okugawa auch in Augsburg treu

Eine Perspektive, die für Masaya Okugawa zum traurigen Dauerzustand geworden ist. Der 28 Jahre alte Japaner, der Anfang dieses Jahres auf Leihbasis und als Hoffnungsträger zum HSV gewechselt war, dann allerdings total floppte, ist nach seiner Rückkehr zum FC Augsburg in der Versenkung verschwunden. Wie schon in Hamburg plagen den Mittelfeldmann Verletzungssorgen. Im Profi-Kader tauchte er in dieser Saison noch kein einziges Mal auf. Zwei Mal kam er bei der zweiten Mannschaft in der Regionalliga zum Einsatz.

Fehlen noch zwei Namen. Der eine, Torhüter Marko Johansson (26), kam für Eintracht Braunschweig noch nicht zum Einsatz. Der andere, Jonas David (24), ist nach seiner Vertragsauflösung im Volkspark noch ohne neuen Verein. Eine Situation, die der Abwehrmann in Kürze ändern möchte.