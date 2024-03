Bislang spielt er keine Rolle: HSV-Rätsel Okugawa vor der Lösung?

Nun müssen die ran, „die in der Lage sind, das zu machen, was ich sehen will“, kündigte Steffen Baumgart nach dem 0:2 in Düsseldorf an. Die Karten im Volkspark werden neu gemischt, der HSV-Trainer wird genau hinsehen, wer seine Spielidee am besten umsetzen kann. Und plötzlich könnte ein fast schon vergessener Profi zum Thema werden.

Mit großen Hoffnungen kam Masaya Okugawa im Winter aus Augsburg. Der Japaner sollte den linken Flügel beackern, galt als Pendant zu Jean-Luc Dompé. Doch nachdem er zum Rückrundenstart auf Schalke (2:0) zwölf Minuten lang debütierte, kam nichts mehr. Okugawa verletzte sich und ward nie wieder im HSV-Trikot gesehen.

Ändert sich das am Sonntag? Seit drei Wochen ist der 27-Jährige wieder fit, stand unter Baumgart zwar jedes Mal im Kader, spielte aber noch keine einzige Minute.

Verdrängt Okugawa Dompé in der Startelf?

Durch das vom Trainer nun ausgerufene Stammelf-Casting steht die Augsburger Leihgabe in dieser Woche besonders auf dem Prüfstand. Grundsätzlich wäre der zuletzt angeschlagene Dompé wohl erste Wahl. Okugawa aber könnte durch eine starke Trainingswoche reichlich Pluspunkte sammeln.

Wäre wichtig für den Japaner, der mit dem klaren Ziel nach Hamburg kam, sich für eine Weiterverpflichtung zu empfehlen…