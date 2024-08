Am Samstagmittag wird László Bénes wieder die Raute auf der Brust tragen, so viel ist sicher. Allerdings nur in seinen Gedanken, das bleibt dann der kleine Haken an der Sache. „Ich versuche immer, die HSV-Spiele zu verfolgen“, sagt der 26-Jährige, der den Volkspark in diesem Sommer gegen die Bundesliga und den 1. FC Union Berlin eintauschte. Wie passend, dass er den HSV-Fans einen Tag vor dem Heimspiel gegen Preußen Münster bereits ein Lächeln ins Gesicht zaubern könnte: Am Freitagabend wollen Bénes und Union den FC St. Pauli ärgern. Und genau das verspricht er den HSV-Fans im Gespräch mit der MOPO.