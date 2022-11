Bénes macht Walter glücklich – wird er dem HSV bald fehlen?

Als der HSV in diesem Sommer Laszlo Bénes aus Mönchengladbach verpflichtete, waren sich eigentlich alle einig, dass der Mittelfeldspieler in Hamburg direkt durchstarten wird. Immerhin hatte er mit Tim Walter schon in Kiel zusammengearbeitet. So schnell ging es dann allerdings doch nicht.

Bénes kam in dieser Saison bislang bei jedem Ligaspiel zum Einsatz. Den Status Stammspieler hatte er dabei allerdings nicht. Bei sieben Spielen stand er in der Startelf, siebenmal wurde er eingewechselt. So richtig zufrieden war Walter mit seinen Auftritten dabei nicht. Das änderte sich beim 3:2 in Paderborn grundlegend. Der 24-Jährige glänzte in der Offensive als Torschütze und Vorlagengeber, in der Defensive haute er sich in jeden Ball und übernahm auch die Drecksarbeit auf dem Platz.

Laszlo Bénes überzeugt beim HSV-Sieg in Paderborn

„Er hat es richtig gut gemacht“, freute sich Walter und erklärte die etwas längere Anlaufzeit des Mittelfeldspielers beim HSV. „Auch wenn ich ihn schon aus Kiel kenne, hat er am Anfang echt Probleme mit unserer Philosophie gehabt. Aber er hat nie gejammert, sondern immer versucht, sich im Training weiterzuentwickeln. Er bringt uns eine Menge Energie mit auf den Platz, dass es einfach Spaß macht.“

Im Klartext heißt das: Es hat ein bisschen gedauert, aber jetzt versteht Bénes endlich Walter. Das entsprechende Ergebnis gab es nun in Paderborn zu sehen. Mehr als zufrieden war damit wenig überraschend auch Bénes selbst: „Es freut mich sehr, dass ich das Spiel mit meinem Tor entscheiden konnte. Ich war aktiv, hatte Abschlüsse und habe auch in der Defensive alles für die Mannschaft gegeben. Genau das ist unsere Aufgabe.“

Das könnte Sie auch interessieren: Das schaffte er zuvor noch nie: Glatzels besonderer Treffer macht den HSV froh

In dieser Form ist Bénes nicht nur extrem wertvoll für den HSV, sondern auch weiterhin ein klarer Kandidat für die slowakische Nationalmannschaft. Das führt nun allerdings auch zu einer schwierigen Entscheidung. Wenn der HSV im November für zehn Tage in die USA reist, tritt die Slowakei zu zwei Testspielen an. Bénes meint: „Ich hoffe, dass ich dabei bin, weil das Nationalteam für mich auch wichtig ist. Noch ist die Entscheidung aber nicht gefallen.“