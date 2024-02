Baumgart bringt neuen Co-Trainer mit zum HSV – wie es jetzt für Polzin weitergeht

„Aus voller Überzeugung“ hatte Jonas Boldt vor neun Tagen den Entschluss gefasst, Merlin Polzin „das absolute Vertrauen“ zu schenken und dem 33-Jährigen eine Chance auf der Trainerbank zu geben. Es blieb aber bei dieser einmaligen Gelegenheit; das 2:2 in Rostock warf zu viele Fragen auf, als dass Polzin eine Dauer-Lösung für den Chef-Posten gewesen wäre. Oder anders: Die Art, mit der Polzin den HSV bei Hansa spielen ließ, ähnelte zu sehr dem zu wild gewordenen Spiel unter Ex-Coach Tim Walter.

Das sagte Boldt am Mittwoch auf der Vorstellungs-Pressekonferenz von Steffen Baumgart nicht, gestand aber mit Blick auf die Rückstufung Polzins zum Co-Coach: „Uns war bewusst, dass im großen Kontext einiges mehr dazugehört als nur Inhalte, sondern auch gewisse Erfahrung.“ Die hat Baumgart anders als Polzin, den Boldt aufgrund seiner Wertschätzung für den gebürtigen Bramfelder nun „nicht verbrennen und verheizen wollte“.

Baumgart bringt Co-Trainer René Wagner mit zum HSV

Zudem sei es nach dem Walter-Aus in der vergangenen Woche kurzfristig darum gegangen, räumte der Sportvorstand ein, auf der Suche nach einem neuen Cheftrainer mit Polzin zunächst „die Zeitkomponente zu überbrücken“ – bis nun eine längerfristige Lösung gefunden wurde mit Baumgart. Neben Polzin und Loic Favé hat der 52-Jährige fortan einen dritten Assistenten an seiner Seite: René Wagner, mit dem er schon in Köln arbeitete.

Der 35-Jährige stand noch bis 2025 beim „Effzeh“ unter Vertrag, am Dienstagnachmittag aber schon mit auf dem Trainingsplatz im Volkspark – und Baumgart sagt: „Das ist gelöst, er wird hier sein. Mit René gehe ich den Weg schon seit zweieinhalb Jahren, den gehen wir aus meiner Sicht sehr erfolgreich und deshalb ist es wichtig, dass er dabei ist. René wird ein großer Mehrwert für den ganzen Verein sein“

Baumgart sieht Favé, Polzin und Wagner auf einer Ebene

Dennoch will Baumgart in Hamburg „alle drei Co-Trainer gleich einbinden“, also auch Favé und Polzin: „Da gibt es keine Unterschiede. Alle drei werden sich einbringen – und das sollen sie auch. Ich habe Qualitäten, aber ich weiß, was ich kann und was ich nicht kann. Ich freue mich, dass ich eine ganze Menge gute Jungs habe, die ihre Qualitäten mit reinbringen können. Deshalb wird Merlin komplett mit eingebunden – wie jeder andere auch. Wir werden es als Team lösen und machen.“

Das könnte Sie auch interessieren: „Immer sehr wichtig für mich“: Auf einen HSV-Profi setzt Baumgart besonders

Was auch Boldt so sieht: „Wir agieren hier als Team – und die Überzeugung nicht nur bei Merlin Polzin, sondern auch bei allen anderen, die da unten sind, ist nach wie vor da. Wir wollen mit Merlin in diesem Team weiterarbeiten und seine Impulse mit einfließen lassen.“ Ab sofort wieder in Polzins alter, neuer Rolle als Co-Trainer.