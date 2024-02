Rostock – HSV im Liveticker: Schenken die Hamburger Polzin einen Debüt-Sieg?

und strotzte in den vergangenen Tagen nur so vor Energie. Auf dem Trainingsplatz, aber auch am Freitag während seines ersten öffentlichen Auftritts auf der Pressekonferenz, wo er mit leuchtenden Augen erzählte: „Natürlich weiß man, dass es für mich als Hamburger Jung und HSVer eine ganz besondere Situation ist.“ Dennoch stellte der 33-Jährige klar: „Ich bin Trainer des Vereins – und nicht als Fan oder früherer Besucher der Spiele hier. Mir geht es darum, gemeinsam mit den Jungs unseren Weg zu verfolgen.“ Und der wird nun also zunächst in Rostock fortgesetzt.