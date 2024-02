Heuer Fernandes oder Raab? Polzin pokert bis zum Schluss ums HSV-Tor

Auf welche Elf wird Merlin Polzin am Samstag beim Gastspiel in Rostock setzen? Der Interimscoach macht es ein wenig wie Vorgänger Tim Walter und will die Antworten erst am Spieltag geben. Ein Pokerspiel, von dem diesmal vor allem die Torhüter und der Kapitän betroffen sind.

Weil bei Daniel Heuer Fernandes zuletzt die Leistung nicht stimmte, hat Walter in der vergangenen Woche die Torhüter getauscht und im Spiel gegen Hannover auf Ersatzmann Matheo Raab gesetzt. Ob es bei dieser Rollenverteilung bleibt, ließ Polzin vor dem Rostock-Spiel offen. Der 33-Jährige lobte die „fantastische Torhüter-Gruppe“ und betonte, wie wichtig ihm die Wertschätzung beider Keeper sei. Was nun in Rostock am besten für das Team ist, will er erst am Samstag entscheiden.

Ähnlich sieht es bei der Personalie Sebastian Schonlau aus. Der Kapitän ist im Laufe der Woche wieder voll in das Mannschaftstraining eingestiegen und wird in Rostock auf jeden Fall dabei sein.

Das könnte Sie auch interessieren: Fans empört: Weshalb Kühnes Affront gegen den HSV ein Eigentor ist

„Dass Bascho für uns als Trainer, natürlich aber auch die Mannschaft ein sehr wichtiger Baustein ist, das steht außer Frage“, meint Polzin, der am liebsten direkt wieder voll auf den Innenverteidiger setzen würde. Ein Risiko will er aber nicht eingehen. „Wir müssen aufpassen, dass wir nicht nur das Spiel in Rostock im Blick haben – sondern die gesamte Saison.“