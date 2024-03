Auch für die Fans: HSV-Trainer Baumgart zeigt sein anderes Gesicht

Haben sie ihm wirklich gut zugehört? Nach dem missratenen Auftritt in Düsseldorf nahm Steffen Baumgart seine Profis in die Pflicht und wählte dafür eine extrem deutliche Art der Ansprache. Der Druck ist groß, vom Ausgang der Partie am Sonntag gegen Wehen Wiesbaden (13.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) hängt nun die Grundstimmung ab, mit der der HSV in die letzten beiden Saison-Monate gehen wird. Wohl auch deshalb präsentiert der Coach nun in den Tagen vor der Partie sein anderes Gesicht.

So häufig und so laut wurde auf den Trainingsplätzen im Volkspark schon lange nicht mehr gelacht. Die Aufwärmspielchen der Profis gerieten am Freitag zum Gute-Laune-Contest, am Ende durfte festgestellt werden: Twelve points, die Mundwinkel der HSV-Profis sind nach schweren Tagen wieder oben. Fehlt nur noch das passende Ergebnis am Sonntag.

Spaß beim Training „braucht man auch“

Baumgart beobachtet mit Wohlwollen, wie sich die Stimmungslage innerhalb des Teams gedreht hat. „Ich habe in den letzten Tagen viel Spaß und Intensität beim Training gesehen”, ließ der Trainer wissen. „Das braucht man auch.“

Er kennt sich aus. 14 Jahre lang war Baumgart selbst Profi und weiß, was in schweren Zeiten hilft. Nach der harten Analyse im Anschluss an den Auftritt in Düsseldorf („Das hat nichts mit meiner Idee von Fußball zu tun, wir sind weit weg von dem, wie ich es mir vorstelle”), gab er seinem Team zwei Tage frei, um mal gehörig Luft zu holen. Dass der 52-Jährige nun sanftere Töne anschlägt, wird ein wohl überlegter Schachzug sein. Zuckerbrot statt Peitsche, wenn man so will.

Am Sonntag spielt der HSV um Punkte und gute Fan-Stimmung

Inwiefern der Plan aufgeht, wird sich am Sonntag zeigen. „Ob die deutlichen Worte bei der Mannschaft angekommen sind, werden wir dann sehen”, stellt Baumgart fest. „Ich gehe davon aus, dass sie mir zugehört haben, dass wir gute Schlussfolgerungen daraus gezogen haben und ich gehe davon aus, dass wir diese Woche sehr gut gearbeitet haben.” Nur das Ergebnis, das könne er leider nicht voraussagen.

Es geht um viel am Sonntag. Darum, sich noch mal in Position zu bringen, um zumindest den Tabellenzweiten aus Kiel zu bedrängen. Um die Grundhaltung der Fans, die die Profis in Düsseldorf mit heftigen Pfiffen verabschiedeten. Und darum, dass gute Laune beim HSV nicht nur vor, sondern auch mal wieder nach Spielen zur Schau gestellt werden kann.