Auch ein Neuzugang: Diese drei HSV-Profis fehlten beim Auftakt

Der Startschuss für den sechsten Anlauf in Richtung Aufstieg ist gefallen. Mit Volldampf ackerten die HSV-Profis am Mittwoch in getrennten Gruppen im Trainingstrakt und dem UKE Athleticum. Drei Spieler fehlten dabei allerdings.

Kürzertreten durfte Levin Öztunali. Der Zugang von Union Berlin hatte die Bewegungs- und Gesundheitschecks bereits am Vortage anlässlich seines Medizinchecks absolviert. Öztunali wird wohl erst am Freitag, im Rahmen des Trainingsauftakts, auf seine neuen Kollegen treffen.

HSV-Auftakt ohne Öztunali, Johannson und Ambrosius

Dass Marko Johansson, der sich auf Vereinssuche befindet, gestern nicht dabei sein würde, stand schon vorher fest. Passen musste allerdings auch Stephan Ambrosius. Der Abwehrmann, der beim HSV keine Perspektive hat und intensiv mit dem VfL Osnabrück verhandeln soll, fehlte krankheitsbedingt.

Robin Meißner hingegen, der den HSV ebenfalls verlassen soll, absolvierte die Übungen. Anders als bei Johansson und Ambrosius ist es nicht ausgeschlossen, dass Meißner in der kommenden Woche auch noch mit ins Trainingslager ins österreichische Kitzbühel reisen wird (6.-15.7.), sollte er bis dahin noch keinen neuen Verein gefunden haben.

Robin Meißner könnte mit ins HSV-Trainingslager kommen

Da András Németh nach seinem Knöchelbruch noch nicht wieder voll einsatzfähig ist, könnte Trainer Tim Walter Angreifer Meißner zumindest für die Trainingsarbeit gut gebrauchen. Am Donnerstag geht es weiter mit den für die Intensität in der Vorbereitung maßgeblichen Tests, die „Gruppe Trainingstrakt“ wandert dann ins UKE und umgekehrt.

An die Bälle kommen die HSV-Profis allerdings erst am Freitag. Ab 14 Uhr dürfen die Fans dann dem ersten Training der Sommer-Vorbereitung im Volkspark beiwohnen.