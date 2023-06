In diesem Vier-Sterne-Tempel nimmt der HSV den nächsten Aufstiegs-Anlauf

Kitzbühel kann sich auf einiges gefasst machen – denn der HSV und seine Fans sind bald im Anmarsch! Bereits in der kommenden Woche schlagen die Hamburger ihr Sommer-Trainingslager im Nordosten Tirols auf und bleiben insgesamt neun Tage (6. bis 15.7.). Es wird der Feinschliff vor dem Saisonstart Ende des Monats.

Diesmal soll Kitzbühel zur Aufstiegs-Schmiede werden. Anders als vor vier Jahren, als der HSV schon einmal unter Trainer Dieter Hecking vor Ort war – und in den letzten Saisonwochen dann einbrach und den Aufstieg verspielte.

Wir beziehen Trainingslager in Kitzbühel vom 6. bis 15. Juli. ⛰⚽

Zwei Testspiele sind dort geplant.



ℹ Alle Fans, die vorhaben mitzufahren, können sich unter fankultur@hsv.de melden, um die Planungen für Aktivitäten und Aktionen vor Ort zu verbessern.#nurderHSV — Hamburger SV (@HSV) June 26, 2023

Im Vergleich zu 2019 wechseln die Hamburger ihr Domizil. Statt ins Hotel „Das Tirol“ geht es diesmal in den „Kitzhof“. Der schmucke Vier-Sterne-Tempel liegt deutlich näher am Zentrum und verfügt über insgesamt 160 Zimmer, Studios und Suiten. Die HSV-Profis erwartet alles, was das Herz begehrt.

Zwei Testspiele sind im Kitzbühel-Trainingslager geplant

Trainieren werden die Hamburger allerdings im etwa zehn Kilometer entfernten St. Johann, auf der Anlage des ansässigen SK, der in der vierten österreichischen Liga beheimatet ist. Zwei Testspiele sind im Laufe der Tage geplant. Zeit, Gegner und auch Spielort stehen noch nicht fest und werden in den kommenden Tagen fix gemacht.

Geplant ist auch, dass sich Profis und Verantwortliche an einem Abend wieder mit den angereisten Fans treffen. Traditionell wird der HSV von zahlreichen Anhängern ins Trainingslager begleitet.