Antwort auf Frust-Spiel: Jatta lässt seine HSV-Tore sprechen

Bakery Jatta ließ in Essen lieber Taten sprechen. Der 25-Jährige war beim 4:3-Sieg im Pokal bei Rot-Weiss einer der Hamburger Matchwinner, erzielte seinen zweiten Doppelpack im HSV-Trikot. Nur reden mochte der Gambier darüber im Anschluss nicht. Seine Leistung sprach für sich. Vergessen, der Frust der Vorwoche.

Beim 2:2 in Karlsruhe hatte Jatta kurz vor Schluss die große Möglichkeit, auf 3:1 zu stellen, vergab aber freistehend. Ein Nackenschlag, auf den der Flügelstürmer, der in Essen erstmals in der laufenden Spielzeit das Startelfmandat erhielt, die passende Antwort fand.

Jatta trifft in Essen doppelt

Hellwach nahm Jatta dem Essener Geburtstagskind José-Enrique Rios Alonso vor dem ersten Tor den Ball vom Fuß, spielte den Partycrasher und schob zur Führung ein. Auch das zweite Geschenk des Tages, kurz nach der Pause, nahm Jatta dankend an. Nach Jakob Golz‘ unsauberem Zuspiel zu Felix Bastians spritzte die Hamburger Nummer 18 dazwischen, sorgte fürs zwischenzeitliche 1:2.

Sehr zur Freude von Teamkollege und Kumpel Stephan Ambrosius. „Wenn er zwei Tore schießt, das ist natürlich schön für die Mannschaft“, sagte der Innenverteidiger und ergänzte: „Gerade mit der Situation, als er im letzten Spiel die große Chance vergeigt hat, da freue ich mich umso mehr für ihn.“ Sogar ein Dreierpack war im Rahmen des Möglichen, ein Kopfball Jattas klatschte an die Latte (79.) – es wäre das 2:4 und wohl die Vorentscheidung gewesen.

Seinen Stammplatz dürfte Jatta nach der Leistungssteigerung gefestigt haben. „Wir freuen uns, dass er wieder da ist“, gab Walter einen Wink mit dem Zaunpfahl.