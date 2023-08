Beim dramatischen DFB-Pokalspiel des HSV bei Rot-Weiss Essen (4:3 nach Verlängerung) gab es Licht und Schatten im Team der Hamburger. Neben zwei Zweien verteilte die MOPO auch einmal die Note fünf. Hier gibt es alle MOPO-Noten im Überblick.

Raab: Konnte einem leidtun. Bei den Gegentoren ohne Schuld, Gelegenheiten, sich auszuzeichnen, bekam er kaum. Note 3,5

Van Der Brempt: Nicht fehlerfrei, aber sehr griffig in den Zweikämpfen. Note 3

Ramos: Sehr kernig, aber nicht sattelfest. Öffnete die Mauer vor dem ersten Ausgleichstreffer. Note 4,5

Hadzikadunic: Die Abstimmung mit den Abwehrkollegen ließ zu wünschen übrig, sein Aufbauspiel bedarf ebenfalls einer Feinjustierung. Ging mit Schmerzen runter. Note 4,5

91. Ambrosius: Resolut und dabei wirkungsvoll. Note 3

Muheim: Bei allem Offensivgeist mit zu vielen Fehlern im Stellungsspiel. Note 4,5

Krahn: Ersetzte den angeschlagenen Meffert und erlebte einen unglücklichen Nachmittag. Verursachte den Freistoß vor dem 1:1, beim zweiten Gegentreffer war er es, der den Ball im Mittelfeld verlor. Note 5

59. Németh: Leitete den Siegtreffer mit ein. Note 3

Bénes: Schlüpft immer mehr in die Rolle eines Leaders, nahm das Zepter des Handelns in die Hand – und stach entscheidend zu. Note 2

Öztunali: Wirkte im Zentrum zunächst auffälliger als noch auf den Flügeln, das Glück ist ihm trotz allem Engagements aber noch nicht hold. Note 4

91. Königsdörffer: Wurde – anders als in Bayreuth vor einem Jahr – nicht zum Helden in der Verlängerung. Note 4

Jatta: Baute nach dem verkorksten Nachmittag im Karlsruher Wildpark ordentlich Frust ab. Energisch, hellwach – und dieses Mal höchsteffizient. Der Querbalken stand einem dritten Treffer im Wege. Note 2

Dompé: Ein Aktivposten, vor allem im zweiten Durchgang. Ein früher Fehlpass in Richtung des eigenen Tores blieb ungesühnt. Note 2,5

81. Heyer: Als Aushilfssechser auf der Höhe. Note 3

Glatzel: Das Spiel lief über weite Strecken an ihm vorbei, dann küsste er zunächst per Kopfball die Latte und sorgte in Torjägermanier für den dritten Treffer, legte das 4:3 auf. Soll erfüllt. Note 2,5