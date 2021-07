Sie werden ihren HSV vor Ort erst wieder anpeitschen, wenn die Corona-bedingten Einschränkungen im Stadion vollständig aufgehoben sind. Trotzdem hat die aktive Fanszene ihrem Team schon jetzt den Rückhalt für die anstehende Spielzeit zugesichert – und eine klare Forderung geäußert: Holt die Derby-Siege zurück in den Volkspark!

In einem von der Ultra-Gruppierung „Castaways“ veröffentlichten Statement stellten die Fans klar, dass für sie „der sportliche Erfolg im Sinne eines Aufstiegs in die Bundesliga“ in dieser Saison nur „zweitrangig“ sei. Nach einem „schmerzhaften Ausgang der letzten Spielzeit“ lautet die Botschaft der Szene an die Profis: „Wir wollen vielmehr endlich wieder eine Mannschaft auf dem Platz sehen, die 90 Minuten und 34 Spiele lang zeigt, dass sie stolz darauf ist, für unseren Hamburger Sport-Verein auf dem Rasen zu stehen.“

HSV-Fans fordern Derby-Siege gegen St. Pauli und Werder

Vor allem die „mutlosen Auftritte“ in den Derbys gegen St. Pauli hätten enttäuscht, man erwarte, sportlich wieder die „Nummer Eins der Stadt“ zu werden. Und in den erstmals seit über drei Jahren steigenden Nordderbys gegen Werder Bremen könne die Chance ergriffen werden, sich für die an der Weser lange Zeit grassierende „Schadenfreude über unser sportliches Abschneiden“ zu rächen.

Der Unterstützung von den Rängen kann sich der HSV dabei weiterhin sicher sein. Jetzt müssen die Profis das Vertrauen nur noch zurückzahlen – auf dem Platz.