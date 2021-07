Im internen Duell hat er sich vorerst durchgesetzt. Im Test gegen Basel durfte Jonas David beginnen, verteidigte bis auf vereinzelte Wackler solide und verdrängte Routinier Toni Leistner aus der Startelf. Wird das auch beim Zweitliga-Auftakt auf Schalke so sein?

Tim Walter lobt die Voraussetzungen des Talents in den höchsten Tönen. David habe „viele Dinge, die man im Fußball braucht. Gute Schnelligkeit, sensationeller Körper, gutes Kopfballspiel – und er ist gut am Ball“, zählte der Coach nach der Partie am Samstag auf.

HSV: Steht Jonas David auch gegen Schalke in der Startelf?

Dass der 21-Jährige bei Walter hoch im Kurs steht, zeigt auch seine Berufung in den fünfköpfigen Mannschaftsrat. Neben den Neuzugängen Jonas Meffert und Sebastian Schonlau, Ex-Kapitän Tim Leibold und Keeper Tom Mickel soll er als einer der jüngeren Profis für die nötige Ausgewogenheit im Rat sorgen.

In der Zweitliga-Startelf stand David erst ein einziges Mal – das war am letzten Spieltag der vergangenen Saison, als der HSV noch unter der Regie von Horst Hrubesch daheim mit 4:0 gegen Eintracht Braunschweig gewann. Folgt zum Auftakt gegen Schalke für den Verteidiger nun die Startelf-Berufung Nummer zwei, muss David keinen Geringeren als Ex-Kollege Simon Terodde stoppen, den er aus dem Training im letzten Jahr bestens kennt.

Tim Walter lobt David – nur Erfahrung fehlt dem HSV-Talent noch

Fehler wie gegen Basel, als er in der Anfangsphase den Ball leichtfertig vertändelte und beinahe den Rückstand verschuldet hätte, sind dann nicht mehr erlaubt – zumal sein Trainer weiß, wo David noch zulegen muss: „Ihm fehlt die Erfahrung“, sagt Walter und gibt dem Eigengewächs die Chance, diese „jetzt zu erfahren“. Die erste Reifeprüfung für David steht am Freitag bevor.