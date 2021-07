Wenige Minuten vor dem Anpfiff des Testspiels gegen den FC Basel vermeldete der HSV in einer kurzen Nachricht, dass Sebastian Schonlau der neue Kapitän für die Saison 2021/22 ist. Diese Entscheidung hat Trainer Tim Walter getroffen. Es war, so versicherte der 45-Jährige, gewiss keine einfache. Und auch den Mannschaftsrat hat Walter neu besetzt.

Vieles hatte zunächst dafür gesprochen, dass Tim Leibold die Binde behalten dürfte. In den Testspielen gegen Wacker Innsbruck (1:0), den FC Augsburg (2:2) und zuletzt gegen Silkeborg IF (1:0) hatte der 27-Jährige den HSV noch aufs Feld geführt. Gegen Basel kam diese Ehre nun eben Schonlau zuteil. Schon in Paderborn war der Innenverteidiger Spielführer, der verlängerte Arm von Steffen Baumgart. Mit einer ansprechenden Leistung gegen Basel unterstrich Schonlau seine Führungsansprüche direkt. Leibold ist ab sofort Vize-Kapitän.

„Sie beide gehen vorne weg“, erklärte Walter und unterstrich: „Leibe ist der absolute erste Stellvertreter.“ Der Kapitän aber ist Neuzugang Schonlau. „Um ein Stück weit auch neue Impulse zu setzen“, erklärte der Trainer, der sich die Entscheidung bis zuletzt offen hielt. Und auch den Mannschaftsrat baute der neue Übungsleiter kräftig um.

David neu im HSV-Mannschaftsrat

Tom Mickel bleibt diesem erhalten, neu dabei sind Sommerzugang Jonas Meffert – und sehr überraschend auch Youngster Jonas David. „Damit haben wir alle Spektren abgedeckt. Der Mannschaftsrat ist ausgewogen“, so Walter. Toni Leistner, Klaus Gjasula und David Kinsombi gehören dem Rat nicht mehr an. Walter wirbelt den HSV durch.