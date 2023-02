„Als wenn uns ein HSV-Mitglied pfeift“: Boldt schaltet bei Vuskovic auf Attacke

Als der zweite Verhandlungstag im Dopingprozess um Mario Vuskovic beendet war, hatte Jonas Boldt den Konferenzraum im DFB-Campus kopfschüttelnd verlassen. Unzufriedenheit und Unverständnis, die sich auch am Samstag noch nicht gelegt hatten. Als „absolut unprofessionell“ kritisierte der HSV-Vorstand bei Sky den bisherigen Prozessablauf. „Das muss ich so klar sagen.“

Boldt stört sich nicht nur an den vielen Ungereimtheiten, die sich vor dem Sportgericht bisher zeigten. Sondern auch daran, dass in Jean-François Naud ein Gutachter für die Öffnung der C-Probe ausgewählt wurde, der im selben Expertengremium sitzt wie Sven Voss – jenem Mann, der Vuskovic’ Probe zuvor im Labor in Kreischa als positiv eingestuft hatte. Weshalb sich die Frage stellt: Wie unabhängig ist Naud wirklich?

HSV: Boldt findet Prozess um Vuskovic „unprofessionell“

„Das ist ja genauso, als wenn ein HSV-Mitglied heute das Spitzenspiel pfeifen würde“, verglich Boldt und beklagte mit Blick auf die Art und Weise des Epo-Analyseverfahrens, bei dem es keine Grenzwerte gibt, sondern bei dem per Screening lediglich Bilder miteinander verglichen werden, ganz grundsätzlich: „Wenn wir darüber reden, dass jemand mit menschlichem Auge erkennen soll, ob ein Spieler positiv ist, und das mit wie ich gehört habe fünf Fällen an Erfahrung, das erklärt sich mir einfach nicht.“

Je länger der Prozess dauere, desto unklarer werde der Sachverhalt, findet Boldt: „Das kann ich nicht nachvollziehen. Wir reden über etwas, das definitiv klar sein sollte – und das ist es halt einfach nicht.“