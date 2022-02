Erstmals in dieser Saison muss der HSV am Sonntag beim Spitzenspiel in Darmstadt ohne Sonny Kittel auskommen. Den Hamburgern fehlt damit nicht nur der beste Fußballer im Team, der 29-Jährige ist auch als Schütze vieler Standardsituationen gesetzt. Nun müssen andere Spieler diesen Job übernehmen. Gut möglich, dass dabei Mario Vuskovic in den Vordergrund rückt.

Kittels Platz in der Startelf wird in Darmstadt mit hoher Wahrscheinlichkeit David Kinsombi bekommen. Ersetzen kann er den Top-Scorer sicherlich aber nur bedingt, auch deswegen betont Trainer Tim Walter, dass der Kittel-Ausfall über das gesamte Team gesteuert werden soll.

Dazu gehört auch die Aufgabenverteilung bei eigenen Standardsituationen. Für das Schießen der HSV-Ecken dürfte in Darmstadt in erster Linie Miro Muheim verantwortlich sein. Er hatte sich diesen Job zuletzt mit Kittel geteilt. Als Freistoßschütze war hingegen bislang nahezu ausnahmslos Kittel selbst gesetzt.

Vuskovic hat schon mehrfach als Freistoßschütze geglänzt

Wer übernimmt diese Aufgabe nun in Darmstadt? Einer, der dazu die Qualitäten hat, es bislang in Hamburg aber noch nicht zeigen durfte, ist Mario Vuskovic. Bei seinem Ex-Verein Hajduk Split und auch in der kroatischen U21-Nationalmannschaft hat der Innenverteidiger schon mehrfach seine Klasse als Freistoßschütze unter Beweis gestellt. Im Internet sind zahlreiche entsprechende Belegvideos zu finden.

Wird Vuskovic am Sonntag in Darmstadt nun auch für den HSV zum Scharfschützen? Sollte es eine passende Freistoßsituation geben, dürfte der Kroate auf jeden Fall eine Top-Option im Team der Hamburger sein.