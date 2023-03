Alle Blicke beim HSV auf Montero: Empfiehlt er sich als Schonlau-Ersatz?

In voller Besetzung einspielen wird sie sich nicht können, die Vierer-Abwehrkette des HSV, die nächste Woche in Düsseldorf verteidigen wird.

Was schon daran liegt, dass in Miro Muheim (aus privaten Gründen in der Schweiz) und Noah Katterbach (spielt morgen mit der DFB-U21) beide nominellen Linksverteidiger nicht mitwirken können im heutigen, nicht öffentlichen Test gegen Braunschweig (12 Uhr, Liveticker auf MOPO.de).

Javi Montero wird wohl neben Jonas David spielen

Aber ohnehin werden sich alle Blicke wohl auf das Innenverteidiger-Pärchen richten – und damit auch und vor allem auf Javi Montero. Der gegen Kiel gesperrte Spanier könnte in Düsseldorf wichtig werden, weil Sebastian Schonlau dann seinerseits gesperrt fehlen wird. Im Test hat Montero nun also die Chance, Werbung in eigener Sache zu betreiben – vermutlich an der Seite von Jonas David.

Zusammen verteidigt haben die beiden bisher noch nicht, beim KSC (2:4) war Montero nach 38 Minuten für David gekommen – bevor er später Gelb-Rot sah und sich vorerst wieder aus der Startelf-Verlosung nahm. Nun hat die Leihgabe die nächste Chance und sollte sie nutzen, andernfalls könnte Tim Walter auch wieder Moritz Heyer in das Abwehrzentrum ziehen. Auch einige Talente können sich heute zeigen, der 17-jährige Fabio Baldé (U19) sowie die U17-Kicker Bilal Yalcinkaya (16) und Davis Rath (16) durften gestern erneut mit den Profis üben.