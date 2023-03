Wahnsinns-Hype um HSV-Karten: Alle Lautern-Tickets in Minuten weg!

Wohl noch nie waren Tickets für HSV-Spiele so begehrt wie in dieser Saison. Der Zuschauerschnitt liegt aktuell bei sensationellen 52.500 Fans, Tendenz steigend. Denn bis zum Ende der Zweitliga-Spielzeit werden aller Voraussicht nach alle Heimspiele ausverkauft sein. Und auch auswärts ist der Hype gigantisch.

Für das nächste Spiel in Düsseldorf am 31. März haben sich bereits 14.000 HSVer Tickets gesichert, mit bis zu 20.000 Hamburgern wird gerechnet. Die Party zum 30. Geburtstag des Supporters Club wollen sie alle nicht verpassen. Sogar ein Sondertrikot wurde entworfen, dass die Profis tragen werden. Zudem geht es bei der Fortuna, die Vierter ist, um wichtige Punkte im Aufstiegskampf.

Wohl alle HSV-Heimspiele bis Saisonende ausverkauft

Ähnlich groß ist das Interesse der Anhänger am Trip auf den Betzenberg am 15. April. Kein Wunder, denn das Duell der beiden ehemaligen Bundesliga-Giganten Kaiserslautern und HSV gab es zuletzt 2012. In wenigen Minuten war das Gästekontingent in Höhe von rund 4500 Karten am Mittwochmorgen im Mitgliederverkauf vergriffen. „Für diese Veranstaltung stehen aktuell keine Tickets zur Verfügung“, mussten viele Interessierte auf der Ticket-Seite lesen.

Viele Fans versuchen nun, irgendwie zusätzliche Tickets für die Partie im Fritz-Walter-Stadion aufzutreiben. Der Heimbereich ist allerdings ebenfalls längst ausverkauft. Vor dem Zweitmarkt mit überhöhten Preisen warnen die Vereine ausdrücklich.

Der Hype um den HSV, er ist real. Diesen tollen Fans wäre es einfach zu wünschen, wenn sie am Ende den Aufstieg feiern können. Die Nachfrage für das letzte Saisonspiel am 28. Mai in Sandhausen dürfte jedenfalls gigantisch sein.