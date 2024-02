„Ärgerlich“: HSV-Torwart Heuer Fernandes auf Formsuche – aber auch auf Rekordjagd

Es wäre doch sehr verwunderlich, sollte Daniel Heuer Fernandes seinen persönlichen, erst in der Vorsaison aufgestellten Rekord in diesem Jahr nicht noch einmal knacken.

In zehn Liga-Partien und damit so oft die in keiner anderen Saison seiner Karriere war der HSV-Keeper 2022/23 gegentorlos geblieben, aktuell steht er für 2023/24 schon bei acht weißen Westen. Dass nicht schon am Samstag beim 2:1 in Berlin die neunte hinzukam, dafür war nicht nur, aber auch Heuer Fernandes selbst verantwortlich.

HSV-Keeper sah beim Gegentor gegen Hertha schlecht aus

Das Hertha-Tor zum 1:1 zeigte, dass „Ferro“ weiter auf Formsuche ist. „Ein bisschen später, aber ich sehe ihn schon“, sagte der 30-Jährige zum Schuss von Fabian Reese, den die gesamte HSV-Defensive an der Strafraumlinie unzureichend attackiert hatte. Den letzten Fehler jedoch beging Heuer Fernandes, indem er den Ball vor die Füße von Torschütze Haris Tabakovic parierte (62.).

„Es ist natürlich ärgerlich, dass ich ihn nicht weiter weg kriege vom Tor, ihn nicht seitlich abwehre“, räumte der Torwart ein. „Aber so etwas passiert.“ Dem Deutsch-Portugiesen in dieser Saison allerdings ungewöhnlich oft.

Das könnte Sie auch interessieren: Abbruch? „Wäre uns egal gewesen!“ Ultra spricht über Protest beim HSV-Spiel

Hatte Heuer Fernandes dem HSV im Vorjahr noch einige Spiele gewonnen, ist er (wie die ganze Abwehr) seit Wochen nicht der gewohnt starke Rückhalt. Aber einer, den es ehrt, dass er seinen diesmal ergebnismäßig folgenlosen Fehler eingestand.