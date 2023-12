Abwehr-Alarm beim Hinrunden-Finale! HSV drohen gleich vier neue Ausfälle

Mit dem 1:2 gegen den SC Paderborn setzte es für den HSV nicht nur eine bittere Niederlage, auch mindestens zwei Spieler haben die Hamburger mal wieder verloren. Mit Blick auf den letzten Auftritt der Hinrunde am kommenden Samstag in Nürnberg wird Tim Walter vor allem seine Defensive erneut kräftig umbauen müssen.

Das Problem zieht sich schon durch die ganze Saison. Immer wieder wurde Walter zuletzt durch Sperren und Verletzungen seiner Spieler dazu gezwungen seine Mannschaft zu verändern. „Dadurch geht dann auch verloren, dass das Team eingespielt ist“, sagte der HSV-Coach. Besser wird die Situation zumindest in diesem Jahr nicht mehr.

Gegen Paderborn fehlte Jonas Meffert aufgrund einer Gelbsperre, er ist zum Hinrunden-Finale in Nürnberg wieder dabei. Dafür werden dann auf der anderen Seite definitiv Miro Muheim und Moritz Heyer fehlen. Muheim sah gegen Paderborn Rot, Heyer seine fünfte Gelbe Karte. In Nürnberg muss Walter nun wahrscheinlich auf Youngster Nicolas Oliveira als Linksverteidiger setzen.

Zwei HSV-Verteidiger müssen verletzt vom Platz

Die einzige Veränderung in der HSV-Abwehr wird das höchstwahrscheinlich nicht sein. Denn mit Ignace Van der Brempt und Stephan Ambrosius mussten gegen Paderborn auch noch zwei weitere Verteidiger verletzt ausgewechselt werden. Van der Brempt hat muskuläre Probleme, Ambrosius plagt sich mit Rückenproblemen. Ob es für einen Einsatz in Nürnberg reichen wird, ist sehr fraglich. Es wird auf jeden Fall eng. Beide Profis sollen zum Wochenstart genau untersucht werden.

Im schlechtesten Fall wird Walter am Samstag in Nürnberg gleich drei neue Verteidiger brauchen. Zur großen Analyse in der Winterpause dürfte danach dann auf jeden Fall auch die Frage gehören: Warum gibt es immer wieder so viele Ausfälle? Alles nur Zufall oder muss auch mal an einer anderen Stelle angesetzt werden? Klar ist erst mal nur: Für dauerhaften Erfolg wird aktuelle Situation kaum führen.