Hamburgs Handballer im Europapokal? Füchse-Coup hilft dem HSVH

Diese Nachricht sorgt in Hamburg für Handball-Euphorie. Die Füchse Berlin haben die European League gewonnen und helfen damit dem HSV Hamburg. Durch den 36:31 (16:12)-Triumph der Füchse gegen den spanischen Klub BM Granollers im Endspiel reicht in der Bundesliga-Abschlusstabelle Platz sechs für den internationalen Wettbewerb. Diesen Platz hat trotz der 30:34-Heimniederlage gegen Kiel der HSVH inne.

Drei Spieltage sind es noch bis Saisonende. Hamburgs Handballer haben derzeit zwei Punkte und 25 Tore Vorsprung auf Hannover-Burgdorf, das auf Rang sieben steht. Der HSVH spielt noch daheim gegen Leipzig (1.6.), und gegen Melsungen (11.6.) sowie dazwischen auswärts in Berlin (7.6.). Hannover muss noch in Flensburg, gegen Minden und in Stuttgart ran.

HSVH will Europapokal-Szenario prüfen

Nicht unwahrscheinlich, dass es bis zum letzten Spieltag spannend bleibt. HSVH-Boss Sebastian Frecke hatte in der MOPO stets betont, sich erst mit dem Thema Europa final auseinandersetzen zu wollen, wenn klar ist, ob die Füchse die European League gewonnen haben. Dem ist nun der Fall. „Mann muss so etwas ganz genau abschätzen und abwägen“, sagte Frecke vor zwei Wochen der MOPO. Dieser Prozess wird nun in Rollen gebracht werden.