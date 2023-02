Freundin spricht schon Deutsch: HSV Hamburg holt kroatischen Nationalspieler

Was die MOPO exklusiv vorab berichtet hatte, ist nun offiziell: Tomislav Severec wechselt zum Handball Sport Verein Hamburg. Der 25-jährige kroatische Nationalspieler kommt im Sommer ablösefrei vom European-League-Teilnehmer RK Nexe Nasice nach Hamburg und unterschreibt bis 2025 beim HSVH. Einen großen Anteil daran hatte erneut HSVH-Co-Trainer Blazenko Lackovic.

„Blazenko hat eine große Rolle bei meiner Entscheidung gespielt“, sagt Severec, der im Winter zum erweiterten WM-Kader Kroatiens gezählt hatte. Bereits im November nahm der Co-Trainer des HSVH Kontakt zu ihm auf, an Weihnachten trafen sich die beiden in Kroatien. „Er hat mir alles über die Jungs in der Mannschaft, über den Verein und über die Stadt erzählt“, berichtet Severec. „Das hat mir alles sehr gut gefallen und war schon mehr als genug, um mich überzeugen.“

Auch andere Topklubs waren an Tomislav Severec dran

Nicht zuletzt deshalb fiel dem 1,91 Meter großen Rückraumspieler die Entscheidung für Hamburg leicht – obwohl auch mehrere andere Topklubs an Severec dran gewesen sein sollen, aus der Bundesliga etwa die HSG Wetzlar. Da sich der HSVH aber schon so früh um den Kroaten bemühte und er sich mit Lackovic sofort gut verstand, „habe ich mich gar nicht mehr so sehr mit anderen Angeboten befasst, weil ich mich schon früh wusste, dass ich unbedingt nach Hamburg will“.

In den nächsten Monaten will Severec nun anfangen, in Kroatien Deutsch zu lernen – und zwar von seiner Freundin Matea, die bereits fließend Deutsch spricht und ihn im Sommer nach Hamburg begleiten wird. „Ich freue mich sehr auf die Bundesliga und auf Deutschland“, sagt Severec. „Ich will mich in Hamburg noch weiterentwickeln und hier neue Erfahrungen sammeln – sowohl sportlich als auch fürs Leben.“

Nach Zoran Ilic (21/kommt vom ungarischen Meister KC Veszprém) ist Severec bereits der zweite Sommerzugang der Hamburger Handballer.