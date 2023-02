Für die neue Saison: HSV Hamburg vor Transfer von Kroaten-Star

Mit Hamburgs Handballern ist auch in der zweiten Hälfte der Bundesliga-Saison zu rechnen – das hat die starke Leistung im ersten Spiel des Jahres bei Meister SC Magdeburg gezeigt. Beim letztlich zu deutlichen 28:32 waren für den HSVH sogar Punkte drin. Während sich die Mannschaft auf das Heimspiel am Donnerstag gegen Hannover vorbereitet, wird hinter den Kulissen weiter eifrig am Team der Zukunft gebastelt.

Mehr Wucht und Torgefahr aus dem Rückraum ist gefragt – und der Verein hat mit der Verpflichtung des ungarischen Nationalspielers Zoran Ilic (21) bereits gehandelt. Ab Sommer wird der 1,97 Meter große Linkshänder von Ungarns Serienmeister Veszprem den rechten Rückraum des HSVH verstärken. Jetzt ist die andere Seite dran.

Tomislav Severec als Verstärkung für den linken Rückraum?

Schon länger suchen die Hamburger Verstärkung im linken Rückraum und sind offenbar fündig geworden. Nach MOPO-Informationen hat der HSVH den kroatischen Nationalspieler Tomislav Severec am Haken, soll sich mit dem 25-Jährigen einig sein. Severec steht noch bis Sommer bei European-League-Teilnehmer RK Nexe Nasice unter Vertrag, ist dann ablösefrei.

Das Kraftpaket (1,92 Meter, 95 Kilo) stand im erweiterten WM-Kader der Kroaten, nahm aber letztlich nicht am Turnier in Polen und Schweden teil, das die Mannschaft vom Balkan auf einem enttäuschenden neunten Platz beendete.

Nach kroatischen Medienberichten war neben anderen Klubs auch Bundesligist HSG Wetzlar, wo der nach der WM als kroatischer Nationaltrainer entlassene Hrvoje Horvat Chefcoach ist, an Severec dran. Horvat kennt ihn auch aus seiner Zeit als Trainer von Nexe (2016 bis 2021) bestens – doch der Spieler hat sich für Hamburg entschieden, heißt es.

Bei Nexe ist Severec in dieser Saison der Durchbruch gelungen. Nach dem Abgang von Halil Jaganjac zu den Rhein-Neckar Löwen im vergangenen Sommer übernahm Severec dessen Stammplatz im linken Rückraum und in der Abwehr, avancierte zum Leistungsträger.