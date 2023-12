Es wird eng: Die Sorgen bei Hamburgs Handballern wachsen

Die Niederlage tut weh, denn sie war unnötig. Hamburgs Handballer haben am 23:24 (13:12) in Gummersbach zu knabbern und rutschen immer mehr in die gefährliche Zone der Tabelle. Mit dem Abstand zum Keller ist es wie mit dem Schnee. Er schmilzt.

Ein Punkt wäre das Mindeste gewesen, der Sieg war absolut möglich. Aber in der entscheidenden Phase gelang es dem HSVH nicht, die vorhandenen Chancen zu nutzen, die Partie in seine Richtung zu drehen. Und am Ende: leere Hände. Mal wieder.

HSVH: Torsten Jansen unzufrieden mit Punkteausbeute

„Leider verliert man das gefühlt dritte oder vierte Spiel mit einem Tor“, ärgerte sich Trainer Torsten Jansen. „Das geht hoffentlich nicht zu sehr in den Kopf.“

Fast die gesamte zweite Halbzeit über hatten die Hamburger in Führung gelegen, mehrfach mit zwei Toren und der Chance, auf drei Tore zu erhöhen, diese aber wiederholt verpasst. Eineinhalb Minuten vor Schluss erzielte Gummersbach die erste Führung im zweiten Durchgang. Zugleich der Endstand. Bitter.

Der Angriff war diesmal das Problem, nicht die Abwehr. 54 Prozent Wurfquote: schwach.

Zwölf Punkte hat der HSVH weiterhin auf dem Konto. Mehrere Mannschaften dahinter sind schon auf Tuchfühlung. Die Hamburger brauchen nicht nur im Pokal-Achtelfinale gegen Eisenach am Dienstag den Sieg und ein Erfolgserlebnis, sondern vier Tage später im Liga-Heimspiel gegen Balingen ganz dringend zwei Punkte. Und sie hoffen, dass die Knieverletzung von Andreas Magaard nicht gravierender ist.