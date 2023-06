Vor 30.000 Fans im Volkspark! Sea-Devils-Spektakel und eine brisante Rückkehr

Der Rahmen steht und wird außergewöhnlich: Rund 30.000 Fans werden am Sonntag im und um das Volksparkstadion eine große Football-Party feiern. Für das Spektakel auf dem Platz sorgen zwei US-Amerikaner.

Dass sich der Texaner Preston Haire (25) und Jadrian Clark (29) aus Florida mal bei einem so großen Spiel in Hamburg gegenüberstehen würden, war nicht zwingend absehbar. „Es wird grandios, ich kann es nicht erwarten, vor so vielen Menschen zu spielen“, sagt Haire, der neue Quarterback der Sea Devils, der bereits bei einem HSV-Spiel die Atmosphäre aufsaugen konnte.

Brisant: Clark, der Spielmacher von Rhein Fire, war in der ersten Saison der Seeteufel in der European League of Football (ELF) 2021 der Chef auf dem Platz. Man erreichte zwar direkt das (gegen Frankfurt verlorene) Finale, doch dann trennten sich die Wege.

Clark kehrt mit Rhein Fire nach Hamburg zurück

„Eine meiner schwersten Entscheidungen, als ich hier angefangen habe“, nennt es Hamburgs Trainer Charles Jones. „Jadrian ist sehr talentiert.“ Das wurde auch in Düsseldorf erkannt, wo Clark 2022 über den Umweg Lübeck schließlich landete – und voll einschlug! 23 Touchdowns in nur sechs Spielen ließen die ganze Liga staunen. Auch beim 33:9-Triumph gegen Frankfurt am ersten Spieltag dieser Saison lieferte Clark wieder ab.

Preston Haire lernt seine neue Heimat Hamburg nach und nach kennen. WITTERS Preston Haire lernt seine neue Heimat Hamburg nach und nach kennen.

Haire hatte ebenso einen starken Start, warf in Breslau für 368 Yards Raumgewinn und zwei Touchdown-Pässe, zeigte zudem, dass er auch als Läufer eine Gefahr ist. Das Problem: die 25:34-Pleite. „Das hat einen bitteren Nachgeschmack hinterlassen“, gibt Hamburgs Quarterback zu. „Vor dieser tollen Rekordkulisse wollen wir jetzt echten Sea-Devils-Football zeigen!“

Party, Hymne, Halbzeitshow im Volkspark

Das wäre sicher nach dem Geschmack der 30.000 Fans, die nicht nur von Hymnensängerin Lorena Daum und der Halbzeit-Show der Hamburger Goldkehlchen unterhalten werden wollen.

Kickoff ist um 16.25 Uhr, die Party steigt ab 11 Uhr.