Endlich Urlaub! General Manager Max Paatz (Schweiz) und Trainer Andreas Nommensen (Türkei) nehmen sich nach der ersten Saison in der European League of Football (ELF) Zeit zum Abschalten. Doch die Handys bleiben bei den Machern der Hamburg Sea Devils an – es gibt viel zu tun.

Die wichtigste Frage: Wo spielt der Vize-Meister ab Mai 2022? Das Volksparkstadion ist ein Thema, das Millerntor des FC St. Pauli auch. „Zum HSV besteht aktuell der engere Kontakt“, sagt Paatz. „Aber wir müssen uns alle Optionen offenhalten.“

Hamburg Sea Devils: ELF-Heimspiele im Volksparkstadion des HSV oder am Millerntor des FC St. Pauli?

Eine mögliche Lösung: Highlight-Heimspiele in einer großen Arena, ansonsten weiter im Stadion Hoheluft. „Für ein gutes Spiel ist es möglich, 15.000 bis 20.000 Fans zu mobilisieren”, glaubt der Boss.

Auch mit Fußball-Regionalligist Teutonia 05 Ottensen, der in die 3. Liga will und mittelfristig ein neues mittelgroßes Stadion plant, wird gesprochen.

Hamburg Sea Devils: Andreas Nommensen würde neuem Cheftrainer Platz machen

Die Cheftrainerfrage ist derweil noch nicht geklärt. Nommensen, der als Offensive Coordinator angefangen und dann die Gesamtverantwortung übernommen hatte, würde auch wieder ins zweite Glied rücken: „Wir werden uns tief in die Augen gucken. Wenn wir dann eine bessere Alternative haben, dann wäre ich dafür, die zu ziehen.“

Gespräche mit Spielern finden aber natürlich unabhängig davon schon statt. Leistungsträger der vergangenen Saison sollen möglichst gehalten und das Team weiter verstärkt werden. Der Fokus bleibt allgemein aber weiter auf Spielern aus Hamburg und deren Weiterentwicklung.