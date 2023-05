Schon 20.000 Tickets weg! Football-Fans erobern das HSV-Stadion

Nachdem für den HSV und seine Fans spätestens Anfang Juni (Relegations-Termine: 1. und 5.6.) endlich feststehen wird, in welcher Liga kommende Saison gespielt wird, wartet auf Hamburg ein weiteres sportliches Highlight: Am 11. Juni empfangen die Hamburg Sea Devils in der European League of Football (ELF) Rhein Fire – und das Volksparkstadion wird bestens gefüllt sein.

Während sich das neue Team um US-Quarterback Preston Haire aktuell bereits in der Hansestadt auf die neue Saison vorbereitet, wird der Hype um die Volkspark-Premiere des Hamburger ELF-Teams immer größer. Gerade wurde das 20.000 Ticket verkauft, wie der Klub stolz vermeldet hat.

„Das ist eine tolle Nachricht und ein weiterer Beleg dafür, dass die European League of Football in den Herzen der Leute angekommen ist. Wir sind stolz darauf, den HSV als Partner an unserer Seite zu haben, der uns mit seiner wundervollen Arena die perfekte Bühne bietet. Wir wollen die Football-Fans begeistern und werden rund um das Spiel auch ein attraktives Programm für die ganze Familie liefern“, sagte ELF-Boss Zeljko Karajica.

Knackt Hamburg die 30.000-Fans-Marke?

Seeteufel-Boss Max Paatz ist ebenfalls begeistert, er hofft am Ende auf rund 30.000 Zuschauer – eine Traumkulisse für Football in Europa. Weitere Blöcke wurden bereits für den Verkauf freigegeben. Der Hamburger Rekord, den die „alten” Sea Devils aus der NFL Europa 2007 gegen Frankfurt aufgestellt haben, liegt bei 30.528 Fans.

ELF-Commissioner Patrick Esume, ELF-CEO Zeljko Karajica, HSV-Chef Jonas Boldt und Sea-Devils-Boss Max Paatz (v.l.) freuen sich jetzt schon auf das Football-Fest in der Spielstätte des HSV. WITTERS ELF-Commissioner Patrick Esume, ELF-CEO Zeljko Karajica, HSV-Chef Jonas Boldt und Sea-Devils-Boss Max Paatz (v.l.) freuen sich jetzt schon auf das Football-Fest in der Spielstätte des HSV.

„Das wird nicht nur ein Festtag für unsere Liga und die beiden Teams, sondern für die gesamte Football-Familie im Norden. Für mich ist das eine sehr emotionale Geschichte, weil die Rückkehr an diesen Ort mit vielen besonderen Momenten und Erinnerungen verbunden ist“, sagte Patrick Esume, Commissioner der ELF, der einst für die Blue Devils im Volksparkstadion aufgelaufen ist und dort auch für das NFL-Europa-Team gecoached hat.

Die dritte ELF-Saison beginnt für die Sea Devils, dem zweifachen Vize-Meister, am 3. Juni mit dem Auswärtsspiel in Breslau. Danach folgt dann das Highlight gegen Rhein Fire in Hamburg.