Schon 15.000 Tickets weg! Riesiger Football-Hype im Volkspark

Die Vorfreude auf das große Highlight-Spiel, sie ist schon über zwei Monate im Voraus spürbar. Am 11. Juni werden die Hamburg Sea Devils im Volksparkstadion gegen Rhein Fire ein Football-Fest feiern. Eines, welches richtungsweisend für die Zukunft der European League of Football (ELF) sein soll.

Ermöglicht wird das Spektakel durch eine Partnerschaft mit dem HSV, die weit über dieses einzelne Spiel hinaus geht. „Wir haben nicht nur eine Partnerschaft wegen eines Stadions, sondern um den Sport in Hamburg größer machen zu können“, sagte ELF-Geschäftsführer Zeljko Karajica.

Mehr Zuschauer beim HSV erwartet als beim ELF-Finale

15.000 Tickets sind schon abgesetzt, insgesamt werden über 30.000 Fans im Volksparkstadion erwartet. Das sind mehr Zuschauer:innen als beim letztjährigen ELF-Finale in Klagenfurt. Und ein Rekord für die junge Liga – der liegt aktuell bei 12.055. „American Football gehört in die großen Stadien und auf die große Bühne“, fordert Commissioner Patrick Esume. So wie es beim NFL-Spiel in München im letzten Jahr der Fall war, das mehrfach hätte ausverkauft sein können. Nun kommt der Football-Hype auch nach Hamburg.

Schon mehrere Stunden vor dem Kickoff gibt es eine „Powerparty“ auf dem Parkplatz vor der Arena. Hamburg kann sich also auf ein Fest freuen. Und andere Standorte, das betont Karajica, könnten schon bald nachziehen: „Das, was wir mit dem HSV und den Sea Devils hinbekommen haben, ist eine Blaupause.“ Für den Rest der ELF.