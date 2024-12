Nach 0:90-Debakel: Gegner der Hamburg Sea Devils verlässt die Football-Liga

Während die Hamburg Sea Devils einen Neuaufbau starten und dafür in Kyle Kitchens einen Abwehr-Star verpflichtet haben, geht die European League of Football (ELF) mit einem wieder einmal veränderten Teilnehmerfeld in die neue Saison.

Wie die Liga am Mittwoch mitteilte, scheiden die Barcelona Dragons nach ihrer desaströsen Saison aus. Auch die Milano Seamen aus Italien ziehen sich vorerst zurück, kündigten im gleichen Zuge aber ihre Rückkehr für 2026 an. Mit Nordic Storm aus Dänemark gibt es auch einen Debütanten.

„Natürlich ist es schade, dass es in Barcelona nicht weitergeht. Eine gewisse Fluktuation gehört dazu“, sagte ELF-Commissioner Patrick Esume: „Stabilität im Teilnehmerfeld zu erlangen, ist ein unvermeidbarer Prozess, den wir von Beginn an einkalkuliert haben.“ Als Beispiel nennt der langjährige Hamburger Coach und TV-Experte (RTL) die große NFL. Esume: „Dort spielen nur noch zwei Gründungsmitglieder, beide unter anderem Namen. Unzählige Teams sind im Laufe der Zeit von der Bildfläche verschwunden, andere dazu gekommen.“

Neben der Expansion rücke auch „immer mehr die qualitative Komponente der Teams in den Vordergrund“, ergänzte Geschäftsführer Zeljko Karajica. „Die ELF ist seit der Gründung vor vier Jahren rasant gewachsen, aber noch immer eine junge Liga. An unserer Zielsetzung von 24 Teams in der Endausbaustufe ändert sich nichts.“

