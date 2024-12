Transfer-Hammer! Hamburg Sea Devils holen gefürchtetes Abwehr-Monster

Nach der letzten so enttäuschenden Saison in der European League of Football (ELF) mit nur zwei Siegen gibt es bei den Hamburg Sea Devils einen kompletten Neuaufbau. Mit dem ersten internationalen Transfer setzt man direkt ein fettes Ausrufezeichen.

Kein Abwehrspieler hat die ELF seit ihrer Gründung so dominiert wie Kyle Kitchens. Der US-Amerikaner wurde 2021 im Trikot der Leipzig Kings zum „Defensive Player of the Year“ und konnte die Auszeichnung auch 2022 und 2024 als Mitglied der Berlin Thunder einheimsen. Jede Saison war er Teil des All-Star Teams der Liga. Welchen Einfluss der gefürchtete Quarterback-Jäger auf Spiele haben kann, mussten die Sea Devils in der vergangenen Jahren immer wieder leidvoll erfahren.

ELF: Hamburg Sea Devils verpflichten Kyle Kitchens

2025 bleibt ihnen das nun erspart – denn die Hamburger haben den 28-jährigen Kitchens offiziell verpflichtet und damit für einen Transfer-Hammer gesorgt! Nach vielen lokalen Rückkehrern wie Eric Schlomm, Levi Kruse, Gian de Guzman, Lucas Candido oder Lasse Meyer lassen die Seeteufel mit diesem externen Neuzugang gehörig aufhorchen.

Berlins Kyle Kitchens bringt Hamburgs Quarterback Salieu Ceesay bei einem Spiel 2022 zu Fall. WITTERS Berlins Kyle Kitchens bringt Hamburgs Quarterback Salieu Ceesay bei einem Spiel 2022 zu Fall.

„Die Hamburg Sea Devils sind die perfekte Gelegenheit, meine Stärken als Spieler und Führungsfigur einzubringen“, sagt Kitchens, der 60 Mal in seiner ELF-Karriere den gegnerischen Spielmacher mit Ball in der Hand zu Fall gebracht hat (ein so genannter Sack). „Besonders motiviert mich die Möglichkeit, ein Team, das letztes Jahr eine enttäuschende Saison hatte, wieder in eine dominierende Einheit zu verwandeln. Wir wollen so respektiert werden, dass unsere Gegner wieder sagen: ,Wir müssen gegen Hamburg spielen.‘ Das ist der Anspruch, den ich mitbringe.“

Für den neuen Sea-Devils-Trainer Shuan Fatah ist Kitchens ein extrem wichtiges Puzzlestück beim Zusammenstellen der neuen Mannschaft: „Kyle Kitchens ist ein Gamechanger. Seine Dominanz und sein Spielverständnis machen ihn zu einem der besten Defensive Ends der Liga. Er wird unser Spiel auf dem Feld bereichern und durch seine Professionalität und Erfahrung das gesamte Team weiter voranbringen.“

We bring the boom ?

Three time DPOTY, four time ELF All Star and ELF Sack Leader Kyle Kitchens is in the house ?



A huge welcome to @kylekitchens_ ?



"Die See wurde soeben gefährlich!" Kyle Kitchens pic.twitter.com/i2mbFbRM4q — Hamburg Sea Devils (@SeaDevilsHH) December 1, 2024

Sea-Devils-Coach Shuan Fatah ist kein Bundestrainer mehr

Nachdem nun der erste Neue mit großem Namen verpflichtet wurde, stehen die Entscheidungen noch aus, wie die weiteren Schlüsselpositionen besetzt werden. Mit dem Deutschen Chrisman Kyei wurde vom GFL-Team Berlin Alder zumindest schonmal ein neuer Running Back geholt. Für die so entscheidende Quarterback-Position sucht der Coach noch nach einem US-Amerikaner, wie er der MOPO verraten hat.

Ein Berliner in Hamburg: Shuan Fatah (56) ist der neue Head Coach der Sea Devils. Hamburg Sea Devils Ein Berliner in Hamburg: Shuan Fatah (56) ist der neue Head Coach der Sea Devils.

Sea-Devils-Coach Shuan Fatah ist nicht mehr Bundestrainer

Fatah kann sich übrigens künftig voll auf seine Aufgabe in Hamburg konzentrieren. Nach einem schon länger schwelenden Streit zwischen dem American Football Verband Deutschland (AFVD) und der ELF wurde er als Bundestrainer abgesetzt. „Die Anforderungen an die Nationalmannschaft sind hoch, und eine Doppelbelastung lässt sich mit diesen Ansprüchen langfristig nicht vereinbaren“, erklärte AFVD-Vizepräsident Andreas Kegelmann.

Fatahs Nachfolger wird der langjährige Erfolgscoach des GFL-Teams Schwäbisch Hall Unicorns, Christian Rothe. Der Hamburger Trainer hatte das Bundestrainer-Amt ehrenamtlich übernommen.