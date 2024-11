Nur ein einziges echtes Heimspiel, Organisationsprobleme, zehn teils deftige Niederlagen: Die vergangene Saison in der European League of Football (ELF) war für die Sea Devils ein einziger Albtraum. Jetzt gibt es einen Neuaufbau – und im teuflischen Kampf um Hamburgs Herzen spielt ein Berliner, der auch die deutsche Nationalmannschaft trainiert, die Hauptrolle. Auch in Sachen Stadionfrage gibt es neue Entwicklungen.