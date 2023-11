Ex-Spieler wird neuer Sportdirektor der Hamburg Sea Devils

Nach der Verpflichtung des neuen Cheftrainers Matt Johnson (35) haben die Hamburg Sea Devils auch die zweite große Baustelle geschlossen: Ex-Spieler Miguel Boock (31) wird neuer Sportdirektor des Teams aus der European League of Football (ELF).

Boock steht wie kein Zweiter für die Sea Devils, er war als Linebacker der emotionale Leader, das Herz des Teams bei den beiden Vize-Meisterschaften 2021 und 2022. Anschließend beendete er schwerzen Herzens seine 17-jährige Karriere und arbeitete anschließend in der Hamburger Ligazentrale im Bereich Football Operations.

Miguel Boock war das Herz der Hamburg Sea Devils

Nun also der Sprung in die erste Reihe – ein mutiger Schritt. „Ich fühle mich geehrt und bin glücklich, die Position des Sportdirektors bei den Hamburg Sea Devils zu übernehmen“, sagte Boock. „Es bedeutet mir sehr viel, diese Aufgabe anzutreten, insbesondere bei einer Organisation, die ich seit dem ersten Tag kenne. Ich freue mich darauf, mit Hingabe und Leidenschaft zum Erfolg und Wachstum unserer Organisation beizutragen, mit dem Team zusammenzuarbeiten und eine Erfolgskultur zu schaffen.”

Book, der das Patenkind von ELF-Commissioner Patrick Esume ist, wuchs in einer Football-Familie auf. Sein Vater Helmut Lessig wurde mit den Hamburg Blue Devils 2002 Deutscher Meister und stand noch 2013 bei den Kiel Baltic Hurricanes gemeinsam mit seinem Sohn auf dem Platz. Miguel, der auch Eishockey spielte, fing bei den Hamburg Huskies an und kam aber Kiel und Elmshorn zurück in seine Heimatstadt.

Mit Coach Johnson wird Boock nun das Team und den Trainerstab für die ELF-Saison 2024 zusammenstellen. Cornelis Mißfeldt, Director of Football Administration & Team Management, und Josip Udovicic, Director of Football Operations, werden ihn im Front Office unterstützen.