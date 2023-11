Hamburg Sea Devils: Noch kein neuer Boss, aber Ex-Esume-Spieler wird Trainer

Nach der enttäuschenden dritten Saison in der European League of Football (ELF) stellen sich die Hamburg Sea Devils komplett neu auf. Zwar wurde noch immer kein Ersatz für General Manager Max Paatz (wechselte zu Meister Rhein Fire) gefunden, dafür hat der zweimalige Vize-Meister aber jetzt seinen neuen Cheftrainer präsentiert: Der US-Amerikaner Matt Johnson (35) übernimmt das Ruder.

Nach nur vier Siegen und acht Niederlagen sowie dem erstmaligen Verpassen der Playoffs hatten sich die Seeteufel von Headcoach Charles „Yogi“ Jones getrennnt. Nun soll Johnson Hamburg zurück in die Erfolgsspur bringen. Er hat in seiner Heimat bereits an der Bethune Cookman University in Florida, mehreren High Schools sowie zuletzt am McDaniel College in Maryland in verschiedenen Rollen als Trainer gearbeitet.

Matt Johnson wird neuer Trainer der Hamburg Sea Devils

Ganz neu ist ihm Deutschland nicht: 2013 spielte Johnson als Quarterback für die Kiel Baltic Hurricanes. Sein Cheftrainer damals: Der heutige ELF-Commissioner Patrick Esume, der den Sea Devils in der Hamburger Liga-Zentrale sicherlich nur Gutes über seinen ehemaligen Schützling berichtet hat.

„Zuletzt war ich 2013 als Spieler in Deutschland. Ich habe den Kontakt zu vielen meiner ehemaligen Mannschaftskameraden und Trainern aufrechterhalten und freue mich daher sehr, viele davon wiederzusehen“, sagte Johnson. „Es ist aufregend, in dieser Funktion zurückzukehren und dabei zu helfen, den Sport weiterzuentwickeln, der mir so viele tolle Erfahrungen in meinem Leben geschenkt hat. Am meisten freue ich mich darauf, das Team und die Mitarbeiter kennenzulernen. Wir werden uns so schnell wie möglich an die Arbeit machen.“

Der neue Coach backt keine kleinen Brötchen: „Unser oberstes Ziel ist es, die Meisterschaft zurück nach Hamburg zu holen. Daher ist es wichtig, vom ersten Tag an den Standard hoch zu setzen und eine Meisterschaftsmentalität aufzubauen.“

Wer mit ihm zusammen als General Manager das neue Team aufstellen wird, ist derweil offen. Die vierte ELF-Saison beginnt am 1. Juni 2024, das Finale steigt im September vor einer Rekordkulisse in der Schalker Veltins-Arena.