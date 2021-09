Die FIFA hat die Diskussion zum künftigen Rhythmus von Weltmeisterschaften mit der Veröffentlichung einer Meinungsumfrage weiter befeuert. Wie der Weltverband am Donnerstag mitteilte, wurden aus 23.000 Menschen in 23 Ländern aus sechs Konföderationen 15.000 Personen mit Interesse am Fußball und der WM ermittelt.

In der Online-Umfrage, die das Meinungsforschungsinstitut „YouGov“ durchführte, gaben demnach 45 Prozent an, sie seien für den bisherigen Rhythmus von vier Jahren. 55 Prozent befürworteten eine häufigere Austragung. Darunter fielen alle Befragten, die sich eine WM jedes Jahr, alle zwei oder alle drei Jahre wünschen.

WM alle zwei Jahre: Fan-Umfrage von der FIFA veröffentlicht

In allen fünf aufgeschlüsselten Altersgruppen gab es bei den vier möglichen Varianten allerdings jeweils die größte Zustimmung für den bisherigen Vierjahres-Rhythmus. Bei den 18- bis 24-Jährigen sprachen sich 31 Prozent für eine WM alle zwei Jahre aus, 37 Prozent für eine WM alle vier Jahre. Bei den über 55-Jährigen waren 58 Prozent für die bisher gültige Variante.

Liebe Leserinnen und Leser,

starten Sie bestens informiert in Ihren Tag: Der MOPO-Newswecker liefert Ihnen jeden Morgen kostenlos die wichtigsten Meldungen des Tages. Erhalten Sie täglich Punkt 7 Uhr die aktuellen Nachrichten aus Hamburg und dem Norden, vom HSV und dem FC St. Pauli direkt per Mail. Hier können Sie ihn kostenlos abonnieren.

Eine Beratergruppe der FIFA hatte in der vorigen Woche den Vorschlag für eine WM alle zwei Jahre präsentiert. Dagegen gibt es großen Widerstand in Europa und Südamerika. UEFA-Präsident Aleksander Ceferin hatte sogar mit einem WM-Boykott gedroht.

Das könnte Sie auch interessieren: WM alle zwei Jahre? Der DFB hat sich entschieden

Die ARD-„Sportschau“ hatte zuletzt als erstes aus einem Brief zitiert, den das Bündnis „Football Supporters Europe“ veröffentlichte. „Die überwältigende Mehrheit der Fans ist gegen eine alle zwei Jahre stattfindende WM“, hieß es darin. Es wurde darauf hingewiesen, dass mehr als 50 Fan-Organisationen zu den Unterzeichnern gehören – auch aus Deutschland. (dpa/seb)