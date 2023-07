Ein Weltstar steht auch drauf: Das ist Bayerns Torwart-Wunschliste

Alexander Nübel (26) wurde an den Ligakonkurrenten VfB Stuttgart verliehen. Manuel Neuer (37) kuriert sich weiterhin nach seiner Verletzung aus. Und der erst im Winter verpflichtete Yann Sommer (34) ist auf dem Sprung nach Italien. Die Bayern sind verpflichtet sich nach einem neuen Torwart umzuschauen und haben dabei einen ganz großen auf der Liste.

Nach Informationen der „Sport Bild“ soll David de Gea (32) das Interesse des Rekordmeisters geweckt haben. Der Spanier stand insgesamt 545 Mal für Manchester United zwischen den Pfosten und ist derzeit vereinslos. Eine mögliche Vertragsverlängerung beim Premier-League-Klub lehnte De Gea aufgrund der schlechten Konditionen ab.

Nun wollen sich die Münchner um den 45-maligen Nationalspieler bemühen. Als Nachfolger für De Gea haben die Red Devils bereits André Onana von Inter Mailand verpflichtet. Genau der Verein, zu dem Yann Sommer angeblich wechseln will.

David de Gea ist derzeit vereinslos

Ebenfalls auf der Liste der Bayern für mögliche Torhüter steht Wojciech Szczesny. Laut der italienischen Zeitung „La Repubblica“ sind die Münchener an dem polnischen Torwart von Juventus Turin interessiert. Nach „Sport Bild“-Informationen wollen die Italiener ihren Torwart allerdings nicht abgeben.

Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet zudem über Gespräche der Bayern mit Brentfords Torhüter David Raya (27). Die Münchener sollen wohl Interesse gezeigt am Spanier gezeigt haben. Der Premier League-Klub Brentford FC fordert aber wohl eine Ablöse von 40 Millionen Euro für ihren Torwart.

In der Vergangenheit fiel auch immer wieder der Name Giorgi Mamardashvili (22). Der Georgier spielt derzeit in Spanien beim FC Valencia und gilt als Riesentalent. Auch für ihn müssten die Bayern tief in die Tasche greifen. Valencia soll rund 30 Millionen Euro für Mamardashvili verlangen. Dass sich der Geogier mit der Rolle als Torwart Nummer zwei hinter Neuer zufrieden gibt, gilt zudem als unwahrscheinlich.

Ebenfalls in Spanien aktiv ist Yassine Bounou (32). Der Marokkaner spielt derzeit beim FC Sevilla und dürfte ebenfalls auf der Liste stehen.

Das könnte Sie auch interessieren: „Erste Gespräche“ mit Ronaldo-Klub: Bayern wird das Problem Mané wohl los

Weitere mögliche Torwart-Kandidaten seien Robert Sánchez (25) von Brighton & Hove Albion und Kamil Grabara (24) vom FC Kopenhagen.