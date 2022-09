Was macht Weltstar Zinedine Zidane in Hamburg?

Viel bekanntere Namen gibt es in der Welt des Sports kaum. Zinedine Zidane ist Fußball-Weltmeister, -Europameister, Champions-League-Sieger als Spieler und Trainer, Weltfußballer, kurzum: eine Legende. Und aktuell zu Gast in Hamburg.

Stellt sich nur die Frage: Was macht der Weltstar hier? Am Montag veröffentlichte er auf Instagram zwei Fotos, die seine Anwesenheit in der Hansestadt belegten. Eines lachend im Restaurant Haerlin im Hotel Vier Jahreszeiten, das andere an der Binnenalster.

Womöglich ist der 50-Jährige zu Besuch beim Davis Cup, der an diesem Dienstag am Rothenbaum beginnt, und bei dem das französische Team am Mittwoch auf Deutschland trifft. Zidane ist Tennis-Fan und regelmäßig bei den French Open in Paris zu Gast.

Auf Instagram jedenfalls heißen zahlreiche Fans den früheren Mittelfeldspieler, der aktuell als Trainer keinen Verein betreut, in Hamburg willkommen. Ex-St. Pauli-Profi Ivan Klasnic munkelt in den Kommentaren sogar scherzhaft, Zidane sei „neuer Hamburg-Trainer“ und bietet ihm an: „Wenn du in Hamburg irgendetwas brauchst, sag mir Bescheid.“