Voller Volkspark: Fans sorgen für unerwartete Mehreinnahmen beim HSV

Damit war nicht zu rechnen. Als beim HSV Ende Mai die neue Zweitliga-Saison geplant wurde, kalkulierte man zunächst vorsichtig mit einem Zuschauerschnitt von 28.000 pro Heimspiel. Vorstand Thomas Wüstefeld erklärte damals: „Wir müssen sehen, dass wir viele Menschen in den Volkspark bekommen. Das wird im fünften Jahr in der Zweiten Liga nicht so einfach. Aber wir haben tolle Fans – und die müssen wir abholen.“

Das hat bislang ziemlich gut geklappt. Nach dem der Dauerkartenverkauf (rund 22.000) bereits top lief, wurde kurz vor Saisonstart der kalkulierte Zuschauerschnitt noch mal etwas nach oben gesetzt, doch auch diese Erwartungen wurden bislang übertroffen.

Volkspark: Schon 44.000 Karten für HSV gegen Düsseldorf verkauft

46.790 Zuschauer waren im Schnitt bei den ersten vier Heimspielen dabei. Für die Partie gegen Düsseldorf am Samstag sind auch schon wieder 44.000 Tickets weg.

Das Volksparkstadion, das zuletzt vor allem wegen hoher Sanierungskosten im Blickpunkt stand, ist auf dem besten Weg für ein paar unerwartete Zusatzeinnahmen zu sorgen. Die Bosse wird es freuen – auch weil viele attraktive Gegner wie Kiel, Hannover oder St. Pauli erst noch kommen.