„Extreme Schmerzen“: Zverev fällt für Davis Cup in Hamburg aus!

Ist das bitter! Tennis-Superstar Alexander Zverev wird dem deutschen Team wegen einer neuen Verletzung bei der Davis-Cup-Zwischenrunde in Hamburg fehlen. Er habe sich bei seinem intensiven Aufbautraining ein Knochenödem im Fuß zugezogen, sagte der 25-Jährige am Montag in Hamburg.

Es bestehe die Gefahr, dass bei einem Einsatz der Knochen im Fuß brechen könnte. „Dann würde ich für meine Karriere sehr viele und sehr lange Probleme bekommen“, sagte Zverev. Wegen der „extremen Schmerzen” im Fuß habe er zuletzt nicht mehr wirklich laufen und gehen können.

Nun werde er die Auswahl des DTB in den Partien gegen Frankreich, Belgien und Australien ab Mittwoch „als Cheerleader“ von der Bank unterstützen, sagte Zverev.

Für Zverev rückt Yannick Hanfmann (30) ins DTB-Aufgebot nach. In den Zwischenrunden-Partien geht es für die deutsche Mannschaft darum, sich für die Endrunde Ende November in Málaga zu qualifizieren. Dorthin reisen jeweils der Erst- und Zweitplatzierte der insgesamt vier Gruppen.

Yannick Hanfmann übernimmt Zverev-Platz im deutschen Team

Im Juni verletzte sich Zverev bei den French Open, im Spiel gegen den späteren Sieger Nadal. Im zweiten Satz knickte der gebürtige Hamburger so schwer mit dem Fuß um, dass er schreiend am Boden lag. Im Rollstuhl musste sich Zverev vom Platz und vom Turnier verabschieden. Seitdem verpasste der 25-Jährige das Wimbledon-Turnier, sowie die US Open und wollte sein Comeback eigentlich in seiner Heimat feiern. (sid/pw)