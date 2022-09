Während Champions-League-Spiel: Haus von Bayern-Star Müller ausgeraubt

Auf die Gala folgte der Schock. Eigentlich hätte Thomas Müller seinen 33. Geburtstag in vollen Zügen genießen können – mit dem FC Bayern gewann er das Prestigeduell gegen den FC Barcelona mit 2:0. Doch in Feierstimmung war Müller im Anschluss nicht. Während der Champions-League-Partie wurde das Haus des Bayern-Stars offenbar von Einbrechern ausgeraubt. Zuerst hatte die „Bild“ berichtet.

Demnach sei in das Anwesen von Müller im Ortsteil Wettlkam des bayrischen Ortes Otterfing (Landkreis Miesbach) während des Spiels eingebrochen worden. Der Polizei Oberbayern Süd zufolge soll der Einbruch gegen 22 Uhr verübt worden sein, also kurz nach der Halbzeit des Bayern-Spiels, das knapp 40 Kilometer entfernt in der Allianz Arena stattfand.

FC Bayern: Einbruch bei Thomas Müller während Barcelona-Spiel

„Am Dienstagabend (13.09.2022) brachen offenbar mehrere unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Gemeinde Otterfing ein und erbeuteten Bargeld, Schmuck und Wertgegenstände im mittleren sechsstelligen Bereich“, heißt es in einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd. „Trotz massiver Fahndungsmaßnahmen der Polizei fehlt von den Einbrechern bislang jede Spur. Die Kripo Miesbach ermittelt.“

Die Polizei geht von mindestens zwei Tätern aus, die „die Flucht durch den Garten in ein angrenzendes Feld“ ergriffen hätten und schließlich in der Dunkelheit entkamen. Polizeilichen Angaben zufolge sollen die Unbekannten „Bargeld, Schmuck und Wertgegenstände im mittleren sechsstelligen Bereich“ erbeutet haben. Die Kriminalpolizei in Miesbach bittet um Hinweise zur Tat von möglichen Zeugen unter 08025/299-0.

Der „Bild“ zufolge soll Müller unmittelbar nach dem Spiel von dem Einbruch erfahren haben und sei direkt nach Hause gefahren. Ein Geburtstag, wie er ihn sich sicher ganz anders vorgestellt hat.