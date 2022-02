Der abstiegsbedrohte Bundesligist VfB Stuttgart muss die nächsten personellen Rückschläge hinnehmen. Nach Angaben des Vereins wurden Daniel Didavi, Enzo Millot und Tanguy Coulibaly am Mittwoch positiv auf Covid-19 getestet. Didavi gehört zu den wenigen Profikickern in Deutschland, die sich nicht gegen das Virus haben impfen lassen.

Das Trio, das sich in häuslicher Isolation befindet, steht dem Tabellenvorletzten aus Stuttgart somit am Samstag in der richtungsweisenden Partie gegen den VfL Bochum nicht zur Verfügung (15.30 Uhr/Sky). Besonders der ungeimpfte Didavi war beim Abstiegskandidaten auch sportlich zuletzt ins Abseits geraten.

Corona: Trio fehlt dem VfB Stuttgart im Abstiegskampf

Seit Längerem wird über einen Wechsel des 31-Jährigen spekuliert, doch sein Traumziel USA liegt in weiter Ferne, solange Didavi sich nicht impfen lässt – die dortigen Sportorganisationen gehen in der Regel rigoros vor, wenn es um Infektions- und Gesundheitsschutz geht.

Das könnte Sie auch interessieren: Corona-Absage am Spieltag: Hamburg Towers gehen total genervt in die Pause

Laut „Bild” ist auch Coulibaly noch ungeimpft und hat bereits zum zweiten Mal Corona.

Erst in der vergangenen Woche hatte sich beim VfB Stuttgart Waldemar Anton mit dem Coronavirus infiziert. Der Innenverteidiger trainiert inzwischen aber schon wieder mit der Mannschaft.