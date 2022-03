„Unglaublich“: Eriksen wird während TV-Interview beworfen

Ein TV-Interview mit Dänemarks Traum-Comebacker Christian Eriksen sorgte am Samstagabend für einen Aufreger.

Der 30-Jährige feierte 287 Tage nach seinem Herzstillstand bei der EM 2021 sein Comeback für die dänische Nationalelf. Im Testspiel gegen die Niederlande (2:4) erziehlte Eriksen in der 47. Minute ein schönes Tor in den linken Knick. Schöner hätte sein Comeback nicht sein können.

Bei Comeback: Dänemarks Christian Eriksen mit Münze beworfen

Doch nach dem Spiel sorgt ein Interview mit Eriksen für einen Aufreger. Vor laufender Kamera wird der Däne mit einer Münze beworfen! Der kürzlich zu Brentford gewechselte Mittelfeldmann reagiert geschockt: „Wurde gerade eine Münze geworfen? Unglaublich.“

Wer die Münze warf und vor allem wieso, ist noch völlig unklar. Zum Glück verfehlte die Münze den Dänemark-Star knapp. Trotz alledem, war das Eriksen-Comeback ein gelungener Abend. „Ich war froh, dass der Ball zu mir kam, und natürlich war es ein schöner Abschluss. Das Comeback im internationalen Fußball so zu starten, war der perfekte Weg“, so der Däne bei Sky.

Sowohl Dänemark als auch die Niederlande sind bereits für die WM in Katar qualifiziert. Die Dänen bestreiten am Dienstag ein weiteres Freundschaftsspiel gegen Serbien (18 Uhr) und die Niederlande empfängt am selben Abend die DFB-Elf (20.45 Uhr).

Eriksen scheint auf jedenfall schon heiß auf die Winter-WM zu sein: „Ich freue mich darauf, bei der Weltmeisterschaft in Katar zu spielen, aber dazwischen liegen viele Spiele, auf die ich mich konzentrier.“