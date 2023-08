Riesen-Wirbel um Kane! Was er verdienen soll – England-Legende schüttelt den Kopf

Die bevorstehende Rekord-Verpflichtung von Harry Kane durch den FC Bayern München wird auch in der Endphase von immer neuen angeblichen Wendungen und Medienmeldungen begleitet. Die für Freitagvormittag erwartete Ankunft des Kapitäns der englischen Nationalmannschaft in München sollte sich laut Sky verzögern. Grund: Tottenham Hotspur, der aktuelle Verein von Kane, wolle bei dem mehr als 100 Millionen Euro teuren Transfer nochmals nachverhandeln.

Aus England kam wiederum kurz darauf die Meldung, dass sich am „grünen Licht“ des Premier-League-Klubs für Kanes Trip nach Deutschland zum geplanten Medizincheck nichts geändert habe. Bei einem erfolgreichen Ablauf der mehrstündigen Untersuchungen könnte der zwischen dem deutschen Rekordmeister und dem Mittelstürmer ausgehandelte Vierjahresvertrag dann unterzeichnet werden.

Kane könnte schon am Samstag gegen Leipzig zum Einsatz kommen

Im Idealfall könnte der 30 Jahre alte Angreifer dann schon am Samstag (20.45 Uhr) zum Münchner Kader für das Supercup-Spiel des deutschen Meisters gegen DFB-Pokalsieger RB Leipzig in der Allianz Arena gehören. Trainer Thomas Tuchel wird sich am Freitagmittag (13.30 Uhr) in einer Pressekonferenz zur Bayern-Lage vor dem Spiel äußern.



Das Portal „The Athletic“ berichtete, Kane werde beim deutschen Meister die Rückennummer neun erhalten. In der Nacht hatte das Portal als erstes Medium berichtet, dass Kane dem FC Bayern seine finale Zusage für einen Wechsel gegeben habe.

Harry Kane soll 25 Millionen Euro pro Jahr verdienen

Ein Jahr nach dem Abgang von Torgarant Robert Lewandowski darf sich der FC Bayern damit wohl auf einen neuen Torjäger freuen. Bei der Ablösesumme würde der Verein dafür eine Schallmauer durchbrechen. Zu den mehr als 100 Millionen Euro Ablöse kämen wohl rund 100 Millionen Euro an Gehalt für einen kolportierten Vierjahresvertrag hinzu.

Kane würde damit mit Abstand zum Rekordeinkauf der Bundesliga werden. Bisheriger Rekordhalter war der Franzose Lucas Hernández, den der FC Bayern 2019 für 80 Millionen Euro von Atlético Madrid verpflichtet hatte. Der Abwehrmann spielt seit diesem Sommer für Paris Saint-Germain.

Michael Owen kann Kane-Wechsel nicht verstehen

Der frühere englische Nationalspieler Michael Owen schüttelt den Kopf über den bevorstehenden Wechsel. Bayern sei zwar ein riesiger Klub und er habe großen Respekt vor den Münchnern, twitterte Owen. „Aber wenn ich Kane wäre, würde ich bleiben. Es ist kein großer Erfolg, mit ihnen eine Trophäe zu gewinnen“, schrieb der 43-Jährige mit Blick auf die Bayern und meinte weiter: „Der beste Torschütze der Premier League aller Zeiten zu werden, ist eine größere Leistung als der Gewinn der Liga in einem Land, das von einer Mannschaft dominiert wird.“

In der Premier League nur hinter Alan Shearer

Dagegen könnte er einen Transfer Kanes von Tottenham Hotspur zu Real Madrid oder ein, zwei Topklubs aus der englischen Premier League verstehen, so Owen.

Kane hat mit insgesamt 213 Toren in der ewigen Liste der besten Premier-League-Torschützen nur noch Alan Shearer (260) vor sich. (dpa/fs)