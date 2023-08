BVB-Kandidat sagt ab – kommt jetzt Mbappés Sturm-Kollege?

Nachdem der Wechsel von Harry Kane zum FC Bayern bevorsteht, könnte ein Meisterschafts-Konkurrent in Sachen Top-Transfer nachziehen. Laut Medienberichten besteht großes Interesse von Seiten Dortmunds an PSG-Juwel und Mbappé-Sturm-Kollege Hugo Ekitiké.

Der 21-Jährige Stürmer von Paris Saint-Germain steht laut „Bild“ ganz oben auf dem Zettel. Die Chancen auf einen Transfer scheinen zu steigen.

BVB ist heiß auf Hugo Ekitiké

Der französische Nachwuchsnationalspieler soll einem Wechsel in die Bundesliga nicht abgeneigt sein, da ihm in Paris durch die starke Konkurrenz trotz seiner ansehnlichen Bilanz – in 51 Ligue-1-Spielen konnte der Stürmer bereits 13 Treffer und acht Vorlagen beisteuern – ein Bankplatz droht.

Konsequenzen könnte ein möglicher Wechsel auch für den Dortmunder Youssoufa Moukoko haben. Der 18-Jährige war bisher die Nummer zwei im Sturm hinter Sebastién Haller. Diese Rolle könnte bei einem Ekitiké-Wechsel nun aber der junge Franzose einnehmen.

Wie es mit dem deutschen Nationalspieler weitergehen würde, ist unklar. Chancen auf Einsatzzeiten könnten sich für ihn bieten, wenn der gesetzte Haller Anfang Januar mit der Elfenbeinküste zum Afrika-Cup reist. Bis dahin müsste sich Moukoko dem Zweikampf mit Ekitiké stellen.

BVB-Kandidat Alvaraez wechselt zu West Ham

Der ebenfalls in Dortmund gehandelte Mittelfeldspieler Edson Álvarez wechselt derweil in die Premier League. Der 25 Jahre alte mexikanische Nationalspieler unterschrieb bei West Ham United einen Vertrag bis 2028, wie der Verein am Donnerstag bekannt gab. Laut Medienberichten zahlen die Hammers an Ajax Amsterdam eine Ablöse von rund 40 Millionen Euro. (ps)