Nach Pleite gegen Bayern: PSG-Star Ramos attackiert Fotografen

Die 0:1-Niederlage von Paris St. Germain gegen den FC Bayern München hinterließ auch beim Pariser Star-Ensemble seine Wirkung. Während sich die PSG-Profis nach dem Abpfiff auf den Weg Richtung Fankurve machten, verlor einer kurz die Nerven.

Sergio Ramos ließ seinen Frust vor den Fans raus. Nachdem der 36-Jährige unabsichtlich von einem Fotografen berührt wurde, warf er ihm zunächst nur einen bösen Blick zu.

Que paso aqui @SergioRamos ?

Mira que soy fan tuyo…



Pero asi no, el Fotografo esta haciendo su trabajo y sin querer te topa un poquito!



Muy feo esto



https://t.co/CrovUVIdCr pic.twitter.com/YZKFHVW6fc — Arielipillo (@arielipillo) February 15, 2023

Als ihm ein weiterer im Weg stand, schubst er ihn kräftig. Dieser beschwerte sich. Ein PSG-Offizieller schritt dazwischen. Der Spanier war sichtlich genervt von den vielen ihn umkreisenden Fotografen. Ramos ging mit seinen Teamkollegen weiter Richtung Pariser Fankurve. Videoaufnahmen dokumentieren den Vorfall.

PSG hatte zuvor das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Bayern München verloren. Den Treffer für den deutschen Rekordmeister erzielte der ehemalige Pariser Kingsley Coman. Das Rückspiel steigt am 8. März in München. (jhs)