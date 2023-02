Wer sonst? Coman entnervt Messi und Co. – Bayern ringen PSG nieder

Wichtiger Sieg für die Bayern im Achtelfinal-Hinspiel der Königsklasse beim Starensemble von Paris St. Germain. Zum Helden des Abends wurde – wer sonst – Kingsley Coman. Der in Paris geborene Flügelspieler erzielte den goldenen Treffer zum 1:0-Auswärtssieg des Rekordmeisters.

Die Geste war unmissverständlich uneuphorisch. Nachdem der 26-Jährige eine Flanke von Alphonso Davies (22) acht Minuten nach Wiederanpfiff kompromisslos durch die Hosenträger von PSG-Keeper Gianluigi Donnarumma (23) drosch, hob er entschuldigend die Arme. Zum wiederholten Male hatte Coman der alten Liebe, bei der er zwischen 2005 und 2014 ausgebildet wurde, schmerzlich wehgetan.

MOPO

Schon im Champions-League-Finale 2020 hatte der Vizeweltmeister von 2018 das entscheidende Tor gegen Paris erzielt. Am gestrigen Abend war es ein Treffer mit Anlauf. Keine 30 Sekunden waren gespielt, da feuerte Eric Maxim Choupo-Moting (33), ebenfalls mit PSG-Vergangenheit, den ersten Warnschuss ab. Paris lauerte auf Konter, das Spiel machten die Bayern. Choupo-Moting köpfte nach einer Coman-Flanke knapp daneben (30.), Joshua Kimmich (28) zwang Donnarumma per Distanzschuss zu einer Parade (43.).

Bayern gewinnt Achtelfinal-Hinspiel in Paris

Richtig Fahrt wollte aber im Pariser Prinzenpark nicht aufkommen, auch die Superstars Lionel Messi (35) und Neymar (31) entfalteten sich erst spät ihrer Wirkung. Zu spät. Denn die Bayern arbeiteten am zweiten Tor, Choupo-Moting scheiterte erst per Seitfallzieher (62.) am Keeper, dann am Pfosten (63.), nur eine Minute später parierte jener auch einen Kopfball von Benjamin Pavard (26).

Die Aufholjagd begann erst, als Kylian Mbappé (24) Fahrt aufnahm. Der Weltmeister von 2018 wurde erst in der 57. Minute eingewechselt, fehlte zuletzt. Der Franzose leitete eine Topchance von Neymar ein, Bayerns Keeper Yann Sommer (34) parierte brillant (74.), der vermeintliche und der für Paris erlösende Ausgleich von Mbappé in der 81. Minute zählte nicht, weil Passgeber Nuno Mendes (20) hauchzart im Abseits stand. Glück für die Bayern, die am Ende noch in Unterzahl spielten, weil Pavard nach einer Grätsche gegen Messi mit Gelb-Rot vom Platz flog (90.).