Gigantischer Preis! Kauft Elon Musk einen Premier-League-Klub?

Sorgt der Milliardär Elon Musk für die nächsten Schlagzeilen? Wie die „Daily Mail“ berichtet, soll Musk angeblich vor der Übernahme seines Lieblingsklubs Manchester United stehen. Die englische Zeitung beruft sich dabei auf mehrere, nicht im Detail genannte Quellen aus dem Umfeld von Musk. Demnach soll der Unternehmer noch bis Freitag ein Angebot in Höhe von rund 4,5 Milliarden Pfund (umgerechnet etwa 5,1 Milliarden Euro) für den Premier-League-Klub abgeben.

Nach eigenen Angaben ist Manchester United der Lieblingsverein von Musk. Aktuell gehört der Verein noch der amerikanischen Familie Glazer, die Eigentümer stehen bei den Fans der „Red Devils“ jedoch massiv in der Kritik. Die Anhänger machen sie unter anderem für missglückte Transfers und die sportliche Talfahrt der letzten Jahre verantwortlich. Die Glazer-Familie erwägt einen Verkauf des Traditionsvereins.

Elon Musk interessiert sich für Kauf von Manchester United

Diese Verkaufssituation werde von Musk offenbar interessiert beobachtet, heißt es. Mit einem Preis von umgerechnet mehreren Milliarden Euro hätte der zweitreichste Mann der Welt schließlich kein Problem – „Forbes“ schätzt sein Vermögen derzeit auf umgerechnet 175,3 Milliarden Euro.

Neben Musk gibt es angeblich noch zahlreiche weitere Interessenten, auch Katar soll an dem englischen Traditionsklub interessiert sein. Am Freitag soll, so heißt es in dem Bericht weiter, eine Deadline auslaufen. Bis dahin müsse Musk das entsprechende Angebot vorlegen.