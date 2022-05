„Passt gar nicht“: Bayern-Stars sind trotz Peinlich-Pleite auf Ibiza

Die Meisterschaft ist unter Dach und Fach und aus den Pokalwettbewerben ist man bereits ausgeschieden. Der FC Bayern kann die Saison 2021/22 abhaken. Allerdings stehen noch einige Spiele auf dem Terminplan. Diese scheinen bei den Profis allerdings keinen hohen Stellenwert zu genießen, was unter anderem von Lothar Matthäus hart kritisiert wird.

Einige Stars des FC Bayern München nutzen die freien Tage nach dem 1:3 beim FSV Mainz laut Medienberichten zu einem Kurztrip. Ein Großteil der Mannschaft soll demnach nach Ibiza geflogen sein. Trainer Julian Nagelsmann hatte seinen Spielern den Sonntag und Montag freigegeben. Zuerst hatte die „Bild“ über den Kurz-Urlaub berichtet.

Dem Bericht zufolge haben die Vereins-Bosse Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic die Reise erlaubt. Am Dienstag ist wieder Training für den Serienchampion. Vom FC Bayern gab es zunächst keine Reaktion.

Lothar Matthäus: härteres Durchgreifen von Nagelsmann erwünscht

„Das passt gar nicht, vor allem nach so einem Spiel“, äußerte sich allerdings Lothar Matthäus bei Sky: „Nicht nur wegen den Spielern, auch wegen der Außendarstellung des FC Bayern. Die Bayern-Fans ärgern sich und dann fahren die Spieler in den Urlaub, haben ihre Meisterschaft gewonnen und dann ist es vorbei“, so der deutsche Rekordnationalspieler.

Matthäus wünscht sich von Nagelsmann ein härteres Durchgreifen, als Trainer dürfe er sich das „rausnehmen“.

Felix Magath deutet Wettbewerbsverzerrung der Bayern an

Bereits am Samstag sorgten Aussagen von Hertha-Trainer Felix Magath für Aufsehen. Der Trainer-Routinier deutete im Hinblick auf die Pleite der Bayern gegen Mainz eine mögliche Wettbewerbsverzerrung der Bayern an.

Das könnte Sie auch interessieren: Haaland-Hattrick, aber BVB verliert – genau wie die Bayern

Die Partie der Bayern gegen Mainz hatte aufgrund der gesicherten Tabellensituation der Mainzer wenig Brisanz. Dies ändert sich aber am kommenden Wochenende, wenn mit dem VfB Stuttgart eine Mannschaft in der Allianz-Arena antritt, die noch mittendrin im Abstiegskampf steckt. (pfe/dpa)