„Letztes Puzzleteil“ im Haaland-Poker: Neuer City-Vertrag für Guardiola

Fans der Premier League können sich auf weitere Jahre spannenden Titelkampf einstellen. Denn nachdem vergangene Woche Jürgen Klopp bekannt gab, seinen Vertrag beim FC Liverpool zu verlängern, steht nun wohl Pep Guardiola bei Manchester City vor dem selben Schritt.

Dies berichten mehrere Medien und berufen sich dabei auf die englische „Sun“. So soll die Vertragsverlängerung des Erfolgstrainers „das letzte Puzzleteil“ im Werben um Dortmunds Erling Haaland sein. Guardiolas aktueller Vertrag läuft im Sommer 2023 aus. Es ist gut möglich, dass der norwegische Starstürmer einen Wechsel nach Manchester auch vom Verbleib Guardiolas abhängig macht.

Den Berichten zufolge würde Guardiolas neuer Vertrag bis 2025 datiert sein. Bei Erfüllung dessen stünde der Spanier dann neun Saisons an der Seitenlinie der Citizens. Nie war er in seiner Trainerkarriere länger für einen Verein aktiv.

Das könnte Sie auch interessieren: Déjà-Vu für Klopp? Liverpool weiter Kopf an Kopf mit Manchester City

Guardiola konnte in Manchester bereits drei Meistertitel bejubeln, zudem gewann er vier Mal in Serie den League-Cup sowie ein Mal den FA-Cup. In dieser Saison soll darüber hinaus endlich die Champions-League-Trophäe ins Etihad-Stadium geholt werden. Nach dem 4:3 Hinspiel-Spektakel gegen Real Madrid geht es am Mittwoch (21 Uhr, DAZN) ins Rückspiel in der spanischen Hauptstadt.