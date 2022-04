Seine Frau wollte es so: Jürgen Klopp verlängert beim FC Liverpool

Es ist offiziell: Jürgen Klopp verlängert seinen Vertrag beim FC Liverpool um weitere zwei Jahre bis 2026. Ursprünglich hatte der frühere Dortmunder Meistertrainer seinen Abschied für 2024 nach neun Jahren in Liverpool angekündigt.

„Es gibt etwas zu vermelden. Ich bleibe zwei weitere Jahre“, sagte der 54-Jährige in einem Video, das der Klub am Donnerstag veröffentlichte: ”Ich liebe unseren Verein. Ich hoffe, dass wir alle die gemeinsame Zeit genießen werden.“

The boss has a special message for you… ❤️ pic.twitter.com/T4vFwYFN9p — Liverpool FC (@LFC) April 28, 2022

Dabei hatte Klopp erst vor wenigen Wochen eine Verlängerung ausgeschlossen. „Mein Plan ist, dass ich bis 2024 bleibe, und dann heißt es: vielen Dank!“, hatte er damals gesagt.

Jürgen Klopp ist bereits seit 2015 Trainer des FC Liverpool

Nun begründete er den Schritt auch augenzwinkernd mit dem Wunsch seiner Ehefrau. „Ulla will bleiben. Und was macht ein guter Ehemann, wenn seine Frau bleiben will? Er bleibt. Aber das ist nicht der einzige Grund“, sagte Klopp.

Der frühere Meistertrainer von Borussia Dortmund hatte sich dem FC Liverpool im Oktober 2015 angeschlossen. Mit dem Traditionsverein hatte er unter anderem 2019 die Champions League und 2020 die englische Meisterschaft gewonnen.

In dieser Saison kann er noch das Quadruple schaffen: In der Meisterschaft liegt Liverpool nur einen Zähler hinter Spitzenreiter Manchester City. Im Endspiel des FA Cups trifft der LFC auf den FC Chelsea, der bereits im Ligapokal-Finale besiegt wurde. In der Champions steht Liverpool nach dem 2:0 im Halbfinal-Hinspiel gegen den FC Villarreal kurz vor dem Einzug ins Finale.